Junqueras se saluda amb Pablo Iglesias i Arrimadas fa dos petons a Sànchez, Rull i Turull

Els diputats presos entren a l'hemicicle entre aplaudiments d'ERC i JxCat i un crit de «fuera»

Actualitzada 21/05/2019 a les 11:53

El govern en funcions ocupa el seu escó

Cua per votar

Junqueras, Sànchez i Rull saluden a Pedro Sánchez

ERC escriu 'Llibertat' amb un llaç groc a les paperetes de la votació de la presidència de Congrés i Senat

Els diputats presos han entrat al ple per la dreta de la presidència, junts, i quan estava a punt de començar el ple. Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez han entrat entre forts aplaudiments de la bancada d'ERC i JxCat i només s'ha escoltat un 'fuera' entre els 350 diputats. També els han aplaudit els familiars i autoritats catalanes que els acompanyen a la tribuna. El president d'ERC s'ha saludat donant la mà al líder de Podem, Pablo Iglesias, que seu molt a prop d'ell. Els tres diputats de JxCat s'han saludat amb els seus companys de grup. El president de Cs, Albert Rivera, està assegut a tocar de Sànchez, Rull i Turull i només separats pel passadís. Rivera ha ignorat els tres diputats i només ha mirat a Turull quan aquest se li ha dirigit. Qui sí els ha saludat és Inés Arrimadas, que ha fet dos petons a Turull, Rull i Sànchez. També s'ha vist Sànchez saludar-se amb Gerardo Pisarello dels Comuns. Membres del PNB i Bildu també s'han acostat a saludar els presos quan han començat les votacions. També s'ha vist conversar Junqueras amb membres de l'executiu de Sànchez, com José Luís Ábalos i Margarita Robles.Els quatre diputats presos han entrat a la cambra poc abans que ho fes el govern en funcions de Pedro Sánchez, també entre aplaudiments. En tot moment, tenen llibertat de moviments dins de l'hemicicle i no porten manilles.Tots quatre han estat molt actius al principi de la sessió, parlant amb els veïns d'escó. També s'ha vist a Rull i Turull fent servir un telèfon mòbil, ja que a la presó no en tenen. Els diputats de JxCat porten llaç groc, americana i corbata. En canvi, Junqueras avui sí ha optat per portar corbata (dilluns no en portava quan feia l'acreditació al Congrés) però no porta llaç groc.Els tres diputats de JxCat s'asseuen al costat d'Alberto Garzón d'IU i Jaume Asens, d'En Comú Podem. El que està més a prop és Josep Rull, que ha estat parlant estona amb tots dos. A darrera d'ells hi són Laura Borràs, Míriam Nogueras, Sergi Miquel i Jaume Alonso-Cuevillas, també diputats de JxCat. Tota l'estona han estat també parlant. Junqueras ha fet el mateix amb el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, a qui té al costat.Quan han començat les votacions, Jordi Turull s'ha mogut de l'escó per anar a saludar el portaveu del PNB, Aitor Esteban, i la resta de diputats nacionalistes bascos. També s'han acostat a saludar els presos els membres de Bildu.En el moment que Junqueras havia d'anar a votar, ha passat a tocar de la bancada del govern i s'ha saludat amb alguns exministres com José Luís Ábalos o Margarita Robles.El govern en funcions del PSOE s'ha assegut a les butaques reservades per a l'executiu. Qui no ho ha fet és Meritxell Batet, ja que és candidata a presidir la cambra baixa –que es votarà en la sessió d'aquest dimarts- i que s'ha situat a la cinquena fila entre la bancada socialista.Pel que fa al PP, Pablo Casado s'ha assegut al seu lloc habitual en la passada legislatura, a segona fila i a la part dreta de l'hemicicle. L'acompanyen el secretari general del partit, Teodoro García Egea, i la fins avui presidenta de la cambra, Ana Pastor.El president de la Mesa d'edat, Agustín Zamarron (PSOE) ha renyat els diputats per no fer bé la cua i acumular-se a l'hora d'anar a dipositar la papereta. «Estan creant una cua més llarga que la del pa en la carestia», ha dit.Encaixada de mans i breu salutació entre el president d'ERC i diputat, Oriol Junqueras, i el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez. Ha estat Junqueras qui, després de votar, ha passat per davant de l'escó del líder del PSOE. També ha estat una estona parlant amb l'exministre d'Exteriors i candidat a les europees, Josep Borrell, i ha saludat altres exmembres del govern espanyol com Margarita Robles (Defensa), Dolores Delgado (Justícia) i Fernando Grande-Marlaska (Interior). També ha saludat al president espanyol Josep Rull, que ha donat la mà a Carmen Calvo. Turull, en canvi, ha evitat passar per davant de Pedro Sánchez. Durant la primera votació, també s'han trobat de cara Jordi Sànchez i Pedro Sánchez, que s'han donat la mà i han parlat breument. El diputat de JxCat també ha fet dos petons a Margarita Robles.A l'inici de la sessió també s'ha vist els tres diputats presos de JxCat obrint uns sobres que els han facilitat els companys d'escó i que es tractava de cartes que els hi ha adreçat Carles Puigdemont.En la segona votació per a la presidència, Jordi Turull ha baixat fins a l'escó que ocupa Javier Zaragoza i en passar per davant de Pedro Sánchez l'ha saludat amb un ràpid 'hola' però no hi ha hagut encaixada de mans, com sí s'ha produït amb Rull, Turull i Junqueras. Posteriorment, tots dos han coincidit quan pujaven l'escala per accedir a la tribuna i votar. Turull s'ha girat i ha tingut una breu conversa amb el president espanyol.Enmig de les votacions, Sànchez també s'ha aixecat a parlar amb l'exministra i candidata a presidir la cambra, Meritxell Batet, i la portaveu socialista, Adriadna Lastra.Aprofitant que les votacions són llargues i la sessió durarà diverses hores, l'ambient a l'hemicicle és relaxat i s'ha vist els quatre diputats empresonats conversant amistosament amb els seus companys de grup i també d'altres que s'acostaven a saludar-los, com els bascos de PNB i Bildu. Aprofitant el primer recompte, molts diputats han sortir de l'hemicicle per anar a la cafeteria reservada per als diputats. També ho han fet Sànchez, Rull i Turull. Mentre siguin al Congrés tenen llibertat de moviments dins l'hemicicle, tot i que les porten que hi tenen accés directe estan custodiades en tot moment per la policia.Els quinze diputats d'ERC han escrit la paraula 'Llibertat' amb un llaç groc a les paperetes de la votació de la presidència de la Mesa del Congrés d'aquest dimarts al matí, segons han explicat fonts dels republicans. També han fet el mateix els senadors d'ERC a la votació a la cambra alta. Els vots dels grups parlamentaris d'ERC a les dues cambres s'han considerats nuls. Pel que fa als parlamentaris de JxCat han votat en blanc. La més votada ha estat la socialista catalana Meritxell Batet. PP, Cs i Vox han presentat els seus propis candidats. Els populars han proposat Ana Pastor perquè segueixi presidint la Mesa aquesta legislatura, Cs ha presentat el nom de la diputada Sara Giménez i Vox ha votat per un dels seus diputats, Ignacio Gil Lázaro.