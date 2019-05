Huawei es queda sense Android perquè Google cedeix a les ordres de Trump

Aquestes mesures se sumen a la guerra comercial que Trump ha iniciat amb la Xina

L'empresa Huawei ja no podrà vendre productes als Estats Units. Però a més les empreses estatunidenques no podran oferir serveis al gegant xinès, especialment preocupant quan Huawei fa servir l'Android de Google.Deguda a la pujada d'aranzels i prohibició de venda d'equips Huawei, Google no podrà col·laborar amb Huawei en el desenvolupament de més mòbils ja sigui amb maquinari o programari. Això vol dir que Huawei no podrà accedir a l'Android que desenvolupa Google i que està present en tots els seus mòbils fora de la Xina.Les actualitzacions d'Android tampoc estaran disponibles per als dispositius de Huawei. L'única cosa al que encara podrà accedir Huawei és el codi font d'Android basat en llicències de programari lliure.Aquestes mesures se sumen a la guerra comercial que Trump ha iniciat amb la Xina, que ha portat a la imposició d'aranzels a la importació de nombrosos productes i que ha estat resposta amb mesures similars per les autoritats xines.