El nostre cervell s'adona que estem morts: segueix actiu uns minuts després de la defunció

Descobreixen què passa en el cervell moments abans de morir

Actualitzada 20/05/2019 a les 16:29

Un dels camps més apassionants de la ciència és el que envolta a la mort. La fi de la vida ens deixa moltes incògnites i una d'elles és saber què s'assegui en el moment de morir. Aquestes preguntes comencen a tenir algunes respostes. Una d'elles és que quan morim, durant uns minuts som conscients que estem morts.Sam Parnia, de la Universitat de Nova York, va estudiar casos i testimoniatges de persones que van patir una aturada cardíaca i 'van tornar a la vida'. Parnia explica que moltes d'aquestes persones «expliquen que eren conscients que els metges i infermers estaven treballant al seu voltant, escoltaven les seves converses i veien coses que estaven ocorrent», en declaracions a Live Science.Tècnicament, la mort es produeix quan el cor deixa de bategar i s'interromp el subministrament de sang al cervell. El cervell deixa de funcionar i ja no pot mantenir el cos viu. Entre 2 i 20 segons, el cervell deixa d'emetre senyals.El doctor Parnia diu que «estudiem la ment i la consciència humanes en el context de la mort, per a saber si la consciència s'aniquila o si continua durant algun temps després que hagis mort, i com es relaciona amb el que està succeint dins del cervell en temps real».Fa un parell d'anys, metges d'una UCI al Canadà van descobrir que 10 minuts després d'apagar la seva màquina de suport vital, un pacient manifestava encara activitat cerebral, en concret ones com les que experimentem quan dormim.Els científics asseguren, això sí, que aquesta resposta cerebral pot variar molt depenent del pacient.