El 78% assegura que supera les nou hores cada jornada

Actualitzada 21/05/2019 a les 18:04

El 57% dels autònoms afirma que treballa entre deu i onze hores diàries, segons un informe de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA). En concret, un 29% assegura que treballa més de deu hores al dia, i un 28% indica que arriba a les onze hores. Si a aquests dos percentatges s'hi suma el 21% que diu treballar nou hores diàries, el resultat global és que prop de 8 de cada 10 treballadors autònoms afirma tenir una jornada laboral de com a mínim nou hores. ATA recorda que a finals d'abril del 2019 hi havia 3.262.988 autònoms a Espanya, 9.949 dels quals nous d'aquest any. 2 de cada 10 dediquen al seu negoci entre 45 i 65 hores setmanals, i el 19% afirmen que no descansen cap dels 7 dies de la setmana.D'altra banda, el 73% dels autònoms que han contestat les preguntes de l'informe dut a terme per ATA fan menys de 20 dies de vacances anuals, i el 76% no ha agafat cap dia de baixa per malaltia en tot l'any.ATA afirma que la conciliació de la vida laboral i la familiar és l'assignatura pendent. Ho fa un 55% dels enquestats, principalment autònoms de més de 55 anys, que solen ser els que tenen els negocis més consolidats.