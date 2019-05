La nova arma contra el contraban de tabac: un codi amb el seu 'ADN'

Durant un any encara hi haurà a la venda productes sense traçabilitat

Actualitzada 20/05/2019 a les 16:59

Els paquets de cigarrets i els envasos de picada de tabac per a embolicar incorporen a partir d'aquest dimarts un codi identificador amb el seu 'ADN', una novetat que suposa un repte tecnològic d'envergadura per al sector i que aspira a ser una arma més contra el contraban.Aquest nou segell permetrà saber tota la informació del producte amb un elevat grau de detall, incloent no només el seu origen, sinó també l'hora a la qual va ser produït o la màquina i la línia de fabricació de la qual va sortir.La norma, d'àmbit europeu, afectarà a Espanya també als estancs que distribueixin a màquines expenedores —es calcula que el 90% del total ho fan—, encara que aquests tenen de termini fins a octubre per a adaptar-se.A la pràctica, la directiva implica que el tabac passi a ser traçable, és a dir, que es pugui seguir el seu rastre per totes les etapes, des de la seva procedència fins al procés de producció i posterior distribució.Des del sector asseguren que el grau d'exigència de la nova legislació col·loca al tabac com a líder en matèria de traçabilitat; de fet, fabricants i supermercats ja treballen en iniciatives en aquesta mateixa línia per a donar confiança al consumidor sobre els aliments que consumeix, encara que ara com ara de forma voluntària.«És una realitat que el nou sistema de traçabilitat està suposant un gran repte per al sector del tabac, perquè comporta un important esforç tecnològic i econòmic (...) i amb un model dissenyat en estàndards oberts que pot servir d'exemple per a la resta del món i per a altres sectors», subratlla la presidenta de la mesa del Tabac, Águeda García-Agulló.Des d'aquesta entitat -que agrupa a totes les baules de la cadena, des de conreadors a fabricants i estanquers- apunten que el nou codi identificador està dissenyat per a afavorir les labors de control per part de les autoritats de cada país en la seva lluita contra el comerç il·lícit, considerat pel sector de forma unànime com un dels seus majors problemes.A Espanya es calcula que més del 9% dels paquets consumits són il·legals, amb un impacte econòmic pròxim als 800 milions d'euros que deixen d'arribar a les arques públiques via fiscal -el 78% del preu de cadascuna es dirigeix a impostos-.El gruix del problema no són tant els productes falsificats com la venda de paquets que entren al país i no el fan pel circuit legal.Encara que fins a dins d'un any encara es podran comercialitzar envasos sense aquest codi -pel que el consumidor podrà trobar tots dos en el punt de venda-, els fabricants ja han invertit per a adaptar els seus sistemes de producció. Es calcula que a Europa es monitoraran a través d'aquest codi 29 milions d'unitats al dia.Per a aconseguir-ho han incorporat nova maquinària capaç d'imprimir i llegir aquests identificadors a alta velocitat i transmetre la informació a les bases de dades comunitàries.També els estanquers es veuen implicats en aquests canvis, ja que hauran d'escanejar el producte i comptaran amb uns codis específics.El desafiament, no obstant això, serà major per a aquells que venguin a màquines expenedores, als quals la normativa considera 'operadors econòmics' i per als quals el termini s'ha allargat fins a l'1 d'octubre.Un portaveu de la Unió d'Estanquers ha reconegut que de moment «es desconeix quin serà el procés necessari perquè l'estanquer compleixi amb els seus deures» i estan «a l'espera que es coneguin els detalls» sobre uns canvis que revesteixen de «complexitat».«La nostra preocupació se centra en la considerable diferència existent entre els grans estancs urbans i els petits situats en zones rurals, per exemple. Qualsevol canvi que es produeixi sempre serà més difícil d'escometre i superar en aquests últims, ja que generalment hi ha menys personal, pitjor equipament tecnològic i menor rendibilitat», adverteixen des de la patronal.