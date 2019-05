'Game of Thrones' diu adéu i provoca opinions dividides

La popular sèrie de televisió ha emès aquesta matinada del 20 de maig el seu últim capítol

Actualitzada 20/05/2019 a les 10:17

Amb les xarxes socials bullint i aixecat opinions dividides ha dit avui adéu als seus milions de seguidors Game of Thrones, la popular sèrie de televisió que s’ha llaurat el seu propi final allunyat de la saga de novel·les que li va donar vida.Després de gairebé una dècada de batalles èpiques, dracs i reis que van conquerir la televisió, la història dels set regnes ha deixat assentat un debat sobre l’última de les seves vuit temporades, per a molts esperada i per a d’altres tota una decepció.Imprevisible de principi a fi, la producció de HBO ha superat amb escreix els pronòstics dels més avesats i fins i tot abans d’aparèixer a les pantalles l’última escena, com si d’una dels seus inoblidables combats es tractés, la sang ha arribat al riu fins estendre’s per les xarxes socials.Les etiquetes #gameoftrhrones #GOTs8e3 #GameofThrones i #GOTFinale, entre d’altres tantes, s’han apoderat de les xarxes, on els memes han brollat a munts i en els que la menor de la casa Stark, Arya, era una de les favorites a coronar-se com la reina.«Mai no m’he sentit tan desesperat, indefens i devastat en la meva vida. Què diables ha estat aquest episodi?», ha escrit a Twitter @nukameeko, que s’ha adherit a l’etiqueta #gots8e3.Mentre que @PhanyPolar ha sentenciat: «Què és això? Fora de bromes» #GOTFinale.El descontentament amb la fins ara cuidada producció televisiva va semblar anar in crescendo a mesura que s’emetien cada un dels sis episodis de l’última temporada, la qual ja no ha tingut com a referència les novel·les de George R.R. Martin, com el principi de la sèrie.L’emoció dels gairebé dos anys d’espera pel final d’aquesta història va donar pas a debats com el got de cartró que pel que sembla es va colar en una de les taules o la decepció que es va escampar pel nou rumb que va prendre el personatge de Danaerys Targaryen.«Jo en la vida sóc com aquest cafè del Starbucks a Joc de Trons, no encaixo», va arribar a fer broma el compte Humor de Trons, sobre un dels errors que van entelar la temporada final.Fins i tot a la pàgina d’internet GoT Reddit es va iniciar una campanya entre els milers seguidors de la sèrie que van firmar una petició perquè HBO refés tota la fase final del drama de traïcions i batalles.«No incitem a la violència només succeeix», va escriure abans de conèixer-se el desenllaç @marcopisoni89, qui va acompanyar el seu missatge a Twitter amb una foto en la qual es llegia «Si Arya (Stark) mor, fem enrenou».Però entre crítiques i desil·lusions, els rècords d’audiència mai no han abandonat la sèrie i el seu penúltim episodi, The Bells, va ser vist per 12,5 milions de persones als Estats Units en la difusió inicial -l’audiència més important en la història de la sèrie- i per 18,4 milions d’usuaris de les plataformes d'HBO.Encara es desconeixen les xifres del capítol de tancament, però tot fa preveure que deixarà pàl·lides les seves pròpies estadístiques.La producció, estrenada el 2011 i que es va rodar en diversos punts d’Espanya, Irlanda del Nord, Regne Unit, Croàcia, Marroc, Malta i Islàndia, ha deixat a més empremta amb els seus 47 Emmy, rècord absolut en aquests guardons.Com si d’una elecció en la vida real es tractés, mitjans de tot el món i fins i tot dos firmes nord-americanes van llançar les seves pròpies enquestes per conèixer l’opinió del públic sobre el favorit per quedar-se amb el cobejat Tron de Hierro.Però també l’anàlisi de la sèrie va traspassar la realitat i Matt @szymanskimf es va preguntar: «Quan s'ha convertit això en les primàries demòcrates de 2020?» pel que sembla en al·lusió als nombrosos aspirants a asseure’s al tron, que va equiparar amb els que coquetegen amb la candidatura opositora als Estats Units.I per alleujar el dolor dels seguidors, ja s’ha anunciat que una sèrie derivada (spin-off) està en preparació, aquesta vegada amb la reconeguda Naomi Watts com a estrella de l’elenc.