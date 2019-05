Els últims sondejos preveuen victòria europea del PSOE a la majoria de regions

El seguiria el PP, amb una forta reculada, com a segona força, amb Cs trepitjant-li els talons

Actualitzada 20/05/2019 a les 16:10

L'última remesa d'enquestes abans de les eleccions del 26 de maig coincideixen en el pronòstic que el PSOE aconseguirà una folgada victòria a les europees i també en el gruix de les comunitats autònomes, si bé bastants governs dependran de pactes, igual que alcaldies com les de Madrid i Barcelona.En l'últim dia per a difondre sondejos, com estipula la llei, les dades reflecteixen que els socialistes revalidaran en les europees l'èxit de les generals de fa un mes i que el PP, amb una forta reculada, serà la segona força, amb Cs trepitjant-li els talons, però sense sorpaso.D'acord amb les projeccions demoscópicas, el PSOE obtindria entre 18 i 20 escons i podria superar el 30 per cent dels vots, millorant amb escreix els 14 de fa cinc anys.El PP aconseguiria entre 9 i 11 (16 va tenir al 2014) i Cs, amb un fort ascens, entre 9 i 10 -dos escons en les anteriors.Unidas Podemos estaria entre 7 i 9, quan en els comicis de 2014 va aconseguir cinc i IU, ara en coalició, va sumar sis; i Vox irrompria amb 4 o 5.El vent favorable al PSOE a nivell nacional bufa també a la majoria d'autonomies, on es preveu una bolcada a costa d'un PP a la baixa, al qual Cs no aconsegueix superar malgrat el seu creixement.Els socialistes serien el partit més votat en deu de les dotze comunitats en joc: Aragó, Astúries, Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Madrid, Extremadura, Balears, La Rioja i Murcia -a Andalusia, Catalunya, Galícia, País Basc i Comunitat Valenciana no hi ha eleccions.Només se'ls escaparia Cantàbria, on el primer seria la formació regionalista de Miguel Ángel Revilla, i a Navarra, la coalició d'UPN, PP i Cs (Navarra Suma), vaticini que està en línia amb el baròmetre que va publicar el CIS al començament de la campanya, encara que amb dades prèvies a les eleccions generals.No obstant això, existeixen diverses incògnites, ja que els pactes amb Cs i Vox podrien donar el govern al PP en alguns territoris.Un d'ells és la Comunitat de Madrid, on els blocs d'esquerra i dreta estan molt igualats i els sondejos es divideixen entre els que inclinen la balança del costat del socialista Ángel Gabilondo, enterrant 24 anys de domini del PP, i els que ho fan per la popular Isabel García Ayuso.Les empreses demoscòpiques preveuen igualment un escenari incert a Castella i Lleó, on venceria el PSOE al PP per primera vegada des de 1983; Castella-la Manxa i Murcia, on podria haver-hi números per a reeditar un pacte a l'andalusa entre PP, Cs i Vox.Sí que sembla més clar que el PSOE controlarà, amb acords amb l'esquerra, els governs a Extremadura, Astúries i Canàries, igual que a Balears i La Rioja, encara que en aquestes regions les enquestes no descarten dependre de partits regionalistes.En el cas de Navarra, també regna la incertesa, ja que UPN, PP i Cs aconseguiran el triomf, però està per veure si la segona força, per la qual opten PSOE i Geroa Bai, partit de l'actual presidenta, Uxue Barkos, es fa amb el govern a base de pactes.En el pla municipal, les enquestes deixen oberta la batalla, sobretot, a Madrid i Barcelona.En la capital, les expectatives veuen clar el triomf de l'actual alcaldessa i candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, però no està clar si sumaria majoria amb el PSOE, liderat pel exseleccionador de bàsquet, Pepu Hernández.Les enquestes apunten que Cs sí que podria avançar al PP al consistori madrileny i fer-se amb l'alcaldia comptant a més amb Vox.A Barcelona, els sondejos donen guanyador a Ernest Maragall (ERC) amb un estret marge sobre l'alcaldessa, Ada Colau, i un PSC a l'alça que podria ser determinant i que superaria a la plataforma de Manuel Valls i a JxC, encapçalat per l'exconseller pres Joaquim Forn.Més clar sembla el resultat a València, on Joan Ribó (Compromís) té totes les paperetes per a seguir de regidor, amb el suport dels socialistes i de Unides Podem.Tampoc hi ha molts dubtes a Sevilla, on els pronòstics apunten al fet que el socialista Juan Espadas guanyarà amb amplitud -al 2015 ho va fer el PP-, encara que sense majoria absoluta.Els sondejos vaticinen que el PSOE li treurà a les candidatures afins a Podemos ciutats de pes com Zaragoza i la Corunya, però no Cadis, on l'alcalde, José María González, Kichi, frega la majoria absoluta.A Bilbao, el PNB també acaricia el govern en solitari, mentre que a Sant Sebastià i Vitòria dependria de pactes.Especial interès cobren Ceuta i Melilla, on el PP ha governat en les últimes legislatures amb majoria absoluta, però on la dura competència de Vox i Coalición por Melilla, respectivament, deixa obert el resultat.