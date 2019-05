Els Premis WONNOW guardonaran les millors alumnes de graus universitaris tècnics

Les candidatures per als guardons de CaixaBank i Microsoft Ibérica es poden presentar fins al 16 de juny

Actualitzada 20/05/2019 a les 14:46

CaixaBank i Microsoft Ibérica guardonaran les millors alumnes de graus STEM de 79 universitats espanyoles mitjançant els Premis WONNOW. Les alumnes poden presentar una candidatura als premis fins al 16 de juny a través de la seva pàgina web L’any passat, en la primera edició d’aquests guardons, hi van participar un total de 260 alumnes de 59 universitats espanyoles. La vendrellenca Patrícia Andolz, Grau en Enginyeria Informàtica a la Universitat Oberta de Catalunya, va ser una de les premiades.Els Premis WONNOW tenen com a objectiu impulsar la diversitat i la presència de dones en l’àmbit de la tecnologia i les ciències des de l’inici de la seva carrera professional.Per triar les premiades, a més de l’expedient acadèmic se’n valorarà l’experiència personal. Les interessades han d’emplenar un formulari que inclou algunes preguntes per examinar-ne els mèrits i conèixer-ne el perfil. A més, han d’adjuntar el currículum i la nota mitjana dels 180 primers crèdits superats.En total es lliuraran 11 premis: un al millor expedient acadèmic amb una dotació econòmica de 10.000 euros i 10 estudiants amb una beca remunerada per treballar a CaixaBank, a més de participar en un programa de mentoria de Microsoft Ibérica.