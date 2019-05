Detenen a Barcelona tres homes que planificaven l'assassinat d'un altre

Els implicats s'havien barallat a ganivetades a les portes d'una discoteca el passat febrer

Actualitzada 19/05/2019 a les 12:05

Els Mossos han detingut tres homes que planificaven l'assassinat d'un altre a Barcelona, segons han informat aquest diumenge. Els detinguts tenen 21, 22 i 23 anys, són de nacionalitat colombiana i van ser detinguts l'11 i el 14 de maig. La investigació es va iniciar el 19 de febrer arran d'una baralla a la sortida d'una discoteca al carrer Còrsega de Barcelona i en la que un home va resultar ferit greu d'arma blanca. Després de diverses gestions d'investigació, els agents van detenir un home per un delicte de temptativa d'homicidi i van identificar dos més com a presumptes autors de l'agressió. La investigació oberta va permetre saber que el detingut estaria planificant l'assassinat del ferit.Els agents van fer intervencions telefòniques, gràcies a les quals es va despendre no només que estava planificant l'assassinat sinó també que pretenien enterrar el cos de la víctima. En alguna ocasió també havien valorat la possibilitat de segrestar-lo, opció que «va quedar descartada des del primer moment», segons informa Mossos.La investigació va concloure que el detingut, juntament amb dues persones més, planificaven l'assassinat de l'home amb el que havien tingut diverses desavinences i discussions, relacionades amb la baralla a les portes de la discoteca. Així, el passat 11 de maig els agents van desplegar diversos dispositius policials a Viladecavalls, Terrassa, Ripollet i al districte de Sant Martí de Barcelona per detenir l'home en el moment que accedia a un domicili per a recollir l'arma amb la que es pretenia cometre l'assassinat i localitzar els altres dos.Els tres detinguts van passar a disposició judicial i un d'ells va ingressar a presó, mentre que els altres dos van quedar en llibertat amb càrrecs.