Raptada una noia de 15 anys per a ser violada per un menor

La víctima va tenir un fill que en l'actualitat té dos mesos

Actualitzada 18/05/2019 a les 18:19

Tres detinguts

La menor va ser maltractada

La Guàrdia Civil ha detingut a tres persones i investiga a una tercera per haver raptat a una noia de 15 anys, separar-la de la seva família que residia a Santander i portar-la a la localitat de Valdestillas (Valladolid) per a obligar-la a ser la parella d'un altre menor, amb el qual va tenir un fill.Tots els detinguts són membres d'una família de nacionalitat romanesa, igual que la víctima, que va ser localitzada el mes d'abril passat als voltants de l'estació d'autobusos de Tordesillas, a Valladolid, en situació de risc i desemparament, segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.Els detinguts tenen 38, 36 i 16 anys, amb el qual la víctima va ser obligada a tenir relacions sexuals i amb el qual va tenir un fill que en l'actualitat té dos mesos.Quan els agents van trobar a la menor en Tordesillas, van esbrinar que el seu pare es trobava a Romania, però van poder localitzar-lo i aquest els va explicar que la seva filla havia estat portada en contra de la seva voluntat des de Santander, on residien, a la localitat de Valdestillas feia un any i tres mesos sense que hagués tingut notícies d'ella des de llavors. A més, va explicar que mai va interposar denúncia en témer represàlies d'aquesta família.La finalitat d'aquesta detenció il·legal era obligar a la noia a ser la parella d'un altre menor i que tingués relacions amb ell.La víctima va patir maltractaments per part d'una de les persones de les detingudes, en concret de la mare del menor, que durant el temps que va estar retinguda va ser amenaçada i controlada.La investigació va culminar amb la detenció dels tres implicats, més la recerca d'una quarta persona, en l'habitatge habitual de tots ells en Valdestillas, on també es trobava el bebè de dos mesos.Tant la mata com el seu fill es troben sota l'empara dels Serveis Socials de la Junta de Castella i Lleó. Els detinguts estan acusats dels delictes de detenció il·legal, agressió sexual i maltractaments en l'àmbit familiar.