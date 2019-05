Detenen un traficant d'un narcopís del Raval per abús i agressió sexual a una menor

Els pares van denunciar als Mossos la desaparició de la seva filla però finalment ella va acabar tornant a casa

Actualitzada 17/05/2019 a les 20:01

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a la tarda un home per abús i agressió sexual a una menor amb qui havia tingut una relació prèvia, segons han explicat a l'ACN fonts policials. Els pares van denunciar dimarts la desaparició de la seva filla, però finalment ella va acabar tornant a casa l'endemà. A partir d'aquí van començar una investigació que va portar a escorcollar dijous al vespre dos pisos relacionats amb l'home detingut. Aquest operatiu es va fer de forma conjunta amb la Guàrdia Urbana. Un dels immobles és el domicili del detingut i l'altre és un narcopís on es venia i comprava droga.Els policies van detenir al narcopís una segona persona que tenia una ordre de crida i cerca i van identificar quatre consumidors. També van intervenir cinc bàscules de precisió i estris per a la dosificació de la droga. El pis va quedar tapiat.Arran d'aquests escorcolls, al detingut per abús i agressió sexual, de 36 anys, també se li atribueix un delicte contra la salut pública.