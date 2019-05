Uns 24 milions de persones utilitzen Netflix gratis en compartir el compte amb altres usuaris

La companyia deixa de guanyar 2.300 milions de dòlars a l'any a causa d'aquests usuaris

Actualitzada 13/05/2019 a les 17:57

Netflix continua creixent. La plataforma de pel·lícules i sèries en streaming continua afegint continguts de producció pròpia, la qual cosa en certa manera ha provocat l'increment també de la quota dels usuaris. També són més els adeptes a la plataforma, no obstant això, cada vegada està més generalitzat l'ús de comptes compartits.Això és alguna cosa que es ve observant durant anys, encara que a Netflix no sembla molestar-los, malgrat violar un dels termes d'ús de la plataforma. S'ha convertit en una pràctica tan estesa que, avui dia, hi ha uns 24 milions de persones que gaudeixen del servei de forma gratuïta, tal com detalla ADSL Zone i recull el diari 20Minutos.Això no representa cap problema a Netflix. A pesar que aquesta xifra augmenti mes a mes i la seva política d'ús ho prohibeixi, la companyia no ha pres cap mesura sobre aquest tema i tampoc sembla que vagi a fer-ho.El mateix director de Netflix ha reconegut que l'empresa ha d'aprendre a conviure amb aquest tipus de pràctiques i considera que fan bé no perseguint a aquests usuaris.El CEO considera que castigar als que comparteixen comptes no val la pena i explica que si la companyia desenvolupés un algorisme per a detectar això, moltes famílies es veurien afectades i suspeses per error. Per aquest motiu, prefereixen deixar les coses com estan i permetre als usuaris contractar els plans 'premium' que permeten visualitzar continguts en quatre dispositius al mateix temps.Sorprèn que siguin tan permissius amb aquest tema, sobretot si es té en compte que Netflix deixa de guanyar al voltant de 2.300 milions de dòlars a l'any per aquest tipus d'usuaris.