S'enfronta a 3 anys de presó per col·locar una càmera en un bany de noies de l'Ajuntament de Lepe

L'acusat és un treballador del consistori, qui va col·locar el dispositiu simulant un ambientador

Actualitzada 09/04/2019 a les 15:34

L'Ajuntament de Lepe (Huelva), com a acusació particular, ha sol·licitat tres anys i mig de presó per a un dels seus treballadors detingut al setembre de 2016 per col·locar una càmera oculta en un bany femení de l'edifici consistorial.En l'escrit d'acusació, l'Ajuntament el considera responsable d'un delicte continuat contra la intimitat personal i sol·licita a més la seva inhabilitació durant el temps de la condemna.Sosté aquesta part que l'acusat va col·locar la càmera, de forma intermitent, en un aparell que semblava ser un ambientador, des del 12 de setembre de 2016 fins que va ser descobert dues setmanes més tard.La seva intenció era gravar les imatges de les diferents dones que treballaven en les àrees de Secretaria i Alcaldia, companyes amb les quals a vegades esmorzava, moment que aprofitava per a deixar la càmera sobre el vàter.Una vegada trobada la càmera, l'Equip de Delictes Econòmics i Tecnològics de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil va procedir a l'anàlisi de la seva targeta i va trobar un total de tretze enregistraments de vídeo que corresponen a proves o intents d'enregistrament.En cap d'elles apareix la imatge de cap companya, encara que sí que s'escolten veus que podrien ser les d'elles; si que apareix la de l'acusat, fet que en el seu moment va ser determinant per a la seva identificació i posterior detenció.