Descobreixen com 'hackejar' la màquina d'un McDonald's per a treure hamburgueses gratis

Un vídeo demostra com enganyar al sistema de comandes de la cadena d'hamburgueses

Actualitzada 09/04/2019 a les 15:28

Tres joves australians van descobrir un truc per a obtenir una hamburguesa gratis en una màquina de comandes de la cadena de menjar ràpid McDonald’s, segons recull el diari 20Minutos Segons informa nmas1.org , els nois, que ho van gravar tot i després ho van pujar a internet a través d'un vídeo de YouTube, van ordenar una hamburguesa d'un dòlar. Després, van afegir deu hamburgueses simples més.La clau està, assenyalen en el vídeo, a aplicar els descomptes que ofereix la companyia en personalitzar els productes, és a dir, en eliminar ingredients de les hamburgueses.Així, els joves van decidir eliminar de les mateixes la carn, amb el que van fingir que anaven a demanar deu pans amb salsa i una mica de cogombres. Per aquesta maniobra, se'ls va descomptar -0.10 de dòlar per cada hamburguesa, la qual cosa fa un total de -1 dòlar. Així, quan demanen la seva hamburguesa normal l'obtenen per 0 dòlars.Efectivament, la màquina confirma que no hi ha «pagament requerit» i imprimeix un rebut i un número de comanda.