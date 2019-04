Científics revelen la primera imatge d'un forat negre

L'observació ha estat possible gràcies a la connexió d'una xarxa de vuit telescopis d'arreu del món

Actualitzada 10/04/2019 a les 15:40

Un grup internacional d'investigadors ha captat per primer cop la imatge d'un forat negre i la seva ombra. Així ho han anunciat en sis rodes de premsa simultànies arreu del món diversos dels científics que han col·laborat en el projecte Event Horizon Telescope (EHT). L'objectiu del projecte era millorar i connectar una xarxa de vuit telescopis d'arreu del món que es troben en zones de gran altitud i difícil accés, com ara Sierra Nevada a Espanya, els volcans de Hawaii i Mèxic, les muntanyes d'Arizona o el desert d'Atacama a Xile i l'Antàrtida. Han participat en l'operació més de 200 investigadors d'Europa, Amèrica i Àsia oriental.La imatge captada és la d'un forat negre que es troba en el centre de Messier 87, una galàxia molt densa de la constel·lació de la Verge. Aquest forat negre és a 55 milions d'anys llum de la Terra i té una massa 6.500 milions de vegades més pesada que el Sol.En roda de premsa des de Brussel·les amb alguns dels científics que han participat al projecte, la Comissió Europea ha destacat que la descoberta és «important» perquè aporta proves visuals de l'existència dels forats negres i implica «una bona empenta» a la ciència moderna. Segons l'executiu comunitari, en el projecte han tingut un paper «clau» investigadors finançats per la UE a través del Consell europeu de recerca (CER).«Avui dia, gràcies a la contribució dels científics europeus, l'existència de forats negres deixa de ser un simple concepte teòric», ha indicat el comissari europeu de Recerca, Ciència i Innovació, Carlos Moedas. Segons ell, la «sorprenent descoberta» demostra les possibilitats que ofereix la col·laboració científica per «avançar».