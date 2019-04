La defensa de Cèsar Puig demana l'absolució a l'AN i proposa Jané i Pérez de los Cobos de testimonis

L'escrit apunta que no existeixen «ni el menor indici» que l'exsecretari general d'Interior donés instruccions als Mossos

Actualitzada 09/04/2019 a les 19:09

Proposta de testimonis

La defensa de l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig –exercida per Jaume Alonso-Cuevillas- ha demanat l'absolució davant l'Audiència Nacional i ha proposat com a testimonis, entre d'altres, l'exconseller d'Interior Jordi Jané i el que fos coordinador de l'operatiu policial de l'1-O, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, així com també dels comissaris del Mossos Ferran López i Emili Quevedo. Segons sosté a l'escrit no hi ha «ni el menor indici a la causa» que Soler donés indicacions o instruccions als Mossos l'1-O, ni tampoc que «ometés el deure» en relació a les obligacions del seu càrrec. També destaca que no va formar part de cap iniciativa legislativa per fer el referèndum. La fiscalia sol·licita per a ell 11 anys de presó per un delicte de rebel·lió.En l'escrit presentat davant de l'Audiència Nacional, el lletrat de Cèsar Puig demana l'absolució del seu representat i argumenta «l'absència de qualsevol diligència d'investigació» dirigida a provar que donés instruccions als Mossos durant l'1-O. «Totes les imputacions efectuades són deduccions obliqües, tangencials i referides a les relacions estrictament funcionals del meu defensat», recull l'escrit.Segons sosté el lletrat, no s'ha pogut provar «ni una sola instrucció, ordre (ni que sigui verbal) o directriu ni recomanació existent o el menor rastre» durant la investigació del cas. A més, retreu que l'escrit d'acusació de la fiscalia com el processament que en el seu moment va fer la magistrada instructora, Carmen Lamela, reprodueixen algunes frases literals «pretesament incriminatòries» que estan als atestats policials. «Són suposicions o deduccions elaborades per la força policial», sosté, i apunta directament al responsable dels atestats, el tinent coronel Daniel Baena.En l'escrit, Alonso-Cuevillas assegura que l'única implicació que va tenir Puig van ser les resolucions signades en exercici de les seves competències per proveir «del material necessari» els Mossos per poder actuar l'1-O «i complir el mandat judicial».Així mateix, assegura que no hi ha «la més mínima referència» a la participació de l'exsecretari general a reunions ni grups parlamentaris ni amb membres del Govern dirigida a «planificar l'incompliment dels mandats judicials».En definitiva, la defensa de Cèsar Puig afirma que «no existeix el menor indici» a la causa que l'exsecretari general d'Interior donés cap ordre als Mossos ni tampoc que ometés cap dels seus deures.En l'escrit, el seu advocat incorpora una relació de les proves testificals i documentals que sol·licita per quan es celebri el judici (que encara no té data). Entre ells, proposa que declari com a testimoni l'exconseller d'Interior Jordi Jané, l'exdirector general de la Policia, Albert Batlle, l'exsecretari d'Economia, Josep Maria Jové, el secretari general del Ministeri de l'Interior que el va substituir en aplicació del 155, Juan Antonio Puigserver, els comissaris Ferran López i Emili Quevedo, el coordinador de l'operatiu policial de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, i de l'autor dels atestats de la Guàrdia Civil, el tinent coronel Daniel Baena.La fiscalia sol·licita per a ell 11 anys de presó per un delicte de rebel·lió, els mateixos que per al major Trapero i l'exdirector general de la Policia, Pere Soler. Per a la intendent Laplana, el ministeri públic demana una pena de 4 anys de presó per un delicte de sedició.