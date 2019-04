'Juego de Tronos' tindrà un parc temàtic a Irlanda del Nord al 2020

Obrirà la pròxima primavera a Banbridge

Actualitzada 09/04/2019 a les 16:03

HBO i Linen Mill Studios obriran el pròxim 2020 el parc temàtic ambientat en la popular sèrie Juego de Tronos a Irlanda del Nord, segons ha informat la revista Traveler. Game of Thrones Studio Tour estarà llest per la pròxima primavera a Banbridge, lloc on es van grabar moltes de les escenes més recordades de la sèrie.Es tracta d'una mostra interactiva de los Siete Reinos de Poniente, on els visitants podran veure els estudis de gravació, els vestits originals, accessoris i d'altres elements presents a les temporades de GOT.El parc no comptarà amb atraccions, sinó que es podran visitar localitzacions reals de la sèrie. Des de Desembarco del Rey fins al Muro, Rocadragón, Invernalia, Mereen i Bravos són algunes de les recreacions que els visitants podran gaudir.El parc comptarà amb 10.000 metres quadrats i forma part d'un dels projectes d'HBO sota el nom de Game of Thrones Legacy.