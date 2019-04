El Suprem retorna a la Junta Electoral la decisió sobre el debat a la presó

L'alt tribunal diu que no és competent per autoritzar el debat a Soto del Real, tal com demana Jordi Sànchez

El Tribunal Suprem ha dictat una providència on argumenta que no és competent per autoritzar o no un debat electoral a la presó de Soto del Real, tal com demana el candidat de JxCAT i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez. El tribunal que jutja l'1-O afirma que, segons la Constitució i la Llei General Penitenciària, no és competència de l'òrgan jurisdiccional «velar pels principis que determinen l'activitat electoral». I també esmenta que no li pertoca fixar un determinat règim penitenciari i assenyala que la possibilitat de celebrar un debat dins el centre penitenciari no suposaria una excarceració. Per tot plegat, li retorna la pilota a la Junta Electoral Central (JEC), que era qui li havia demanat al Suprem que es posicionés. Institucions Penitenciàries ja ha desaconsellat celebrar aquest debat dins de la presó madrilenya de Soto del Real.El dijous passat, l'àrbitre electoral va demanar al Suprem que es posicionés sobre la petició de Jordi Sànchez i va argumentar que «l'òrgan competent per decidir si mesures com les demanades són compatibles amb l'objecte de la detenció del candidat» és la sala presidida per Manuel Marchena. Per tant, la JEC va deixar la decisió en mans de la sala que jutja els líders independentistes.Però el Suprem ha descartat posicionar-se perquè considera que no és competent per fixar si es pot fer o no aquest debat electoral dins els murs de la presó madrilenya, on també estan reclosos la resta de presos homes (Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Cuixart i Forn).