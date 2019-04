El jutjat 13 processa 30 investigats per malversació, desobediència, falsedat, revelació de secrets i prevaricació

Descarta els delictes de rebel·lió i sedició i aixeca la imputació a 15 persones, entre elles Santi Vidal i Viver i Pi-Sunyer

Actualitzada 09/04/2019 a les 11:14

Llista de processats

El jutjat número 13 de Barcelona ha conclòs la instrucció del cas i ha acordat processar 30 investigats pels delictes de malversació de fons públics, desobediència, falsedat documental, revelació de secrets i prevaricació. La magistrada Alejandra Gil, que va substituir Juan Antonio Ramírez Sunyer per la seva mort, ha descartat els delictes de rebel·lió i sedició. A més, ha aixecat la imputació a quinze persones, entre elles Santi Vidal i Carles Viver i Pi-Sunyer. També ha imposat una fiança solidària de gairebé 6 MEUR als 17 processats per malversació. Entre els ells hi ha Antoni Molons, llavors secretari de Difusió i Atenció Ciutadana; Joaquim Nin, ex-secretari general de Presidència; Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Família; Amadeu Altafaj, exdirector de la representació de la Generalitat davant la UE, i Albert Royo, exsecretari general del Diplocat., secretari de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de Presidència de la Generalitat. Malversació i prevaricació., secretari general del Departament de Presidència de la Generalitat. Malversació, desobediència i prevariació., director general de Comunicació del Govern de la Generalitat. Malversació., secretari general de Treball, Afers Socials i Família. Malversació., responsable de l’àrea TIC del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Malversació., responsable de l’àrea TIC del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Malversació.director general de Patrimoni (vicepresidència, Economia i Hisenda), Malversació i desobediència.secretari general del Departament d’Afers i Relacions institucionals i Exterior i Transparència de la Generalitat. Malversació, desobediència, revelació de secrets y prevaricació., director de la delegació del Govern de Catalunya a la Unió Europea. Malversació i prevaricació.secretari general del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya. Malversació i falsedat documental., directora de Serveis integrada a la Secretaria General depenent de la Vicepresidència d’Economia. Malversació., director general d’Unipost. Malversació i desobediència., directora general de Servei de T-Systems. Malversació., administrador d'El Vallenc. Malversació i desobediència., director d'Estratègia i Innovació al CTTI. Malversació.responsable de l'àrea TIC del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Malversació.interventora general de la Generalitat. Malversació, desobediència y falsedat documental.secretària general del Departament de Governació. Desobediència.vicepresidenta i administradora única de la CCMC. Desobediència., director de l'IDESCAT. Desobediència i revelació de secrets., àrea de Processos Electorals i consultes Populars. Desobediènciadirector de TV3. Desobediència., director de Catalunya Ràdio. Desobediència.director corporatiu, comercial i de màrqueting de CCMA. Desobediència.encarregada de supervisar les obres en una nau que havia de ser el centre de recollida de dades. Desobediència.cap de Riscos del Centre de Seguretat de la Informació del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya. Desobediència.empleat de Fundacio.cat. Desobediència.gerent d'Indugraf Offset SA. Desobediència.autoritzada en un compte bancari a Bruselas el titular del qual era la Delegació del Govern de la Generalitat. Falsedat documental.responsable del tractament del fitxer de dades del registre de participants en consultes no refrendàries. Revelació de secrets.