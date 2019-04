Desenvolupat per investigadors catalans, es troba en fase clínica 2 en combinació amb quimioteràpia per a tractar 40 pacients

Investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) han validat el fàrmac ABTL0812 desenvolupat per la catalana AbilityPharma com una opció terapèutica efectiva contra el càncer d'endometri, el càncer més freqüent de l'aparell reproductor femení. La recerca indica que el tractament és efectiu com a teràpia en els tipus més agressius del càncer d'endometri i impedeix que les lesions pre-malignes pre-tumorals progressin cap al càncer. L'estudi s'ha portat a terme en una primera fase amb estudis 'in vitro', s'ha validat en diversos models 'in vivo' amb ratolins i s'està duent a terme un assaig clínic de fase 2 amb 40 pacients amb càncer d'endometri a centres oncològics d'Espanya i França. Els resultats d'aquest estudi clínic es coneixeran la tardor d'enguany.El càncer d'endometri és el més freqüent dels tumors de l'aparell reproductor femení. Al 2018 el nombre de nous casos diagnosticats a tot el món va ser de 382.069, causant més de 89.900 morts. Les taxes de mortalitat han augmentat en els darrers anys. Per diagnosticar-lo de manera fiable els metges han de determinar amb precisió el subtipus de càncer, el grau de diferenciació i disseminació tumoral.L'estudi que s'ha publicat a la revista Gynecologic Oncology ha estat liderat pels doctors Antonio Gil i Eva Colás del VHIR, Xavier Matias-Guiu i Núria Eritja de l'IRBLleida, i també ha comptat amb la participació d'investigadors de la UAB, la UdL, el VHIO i l'IDIBELL. La recerca ha comptat amb l'ajuda econòmica del ministeri d'Economia i Competitivitat, el ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i dos ajuts postdoctorals de la Generalitat de Catalunya.