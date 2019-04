Rivera proposa crear una assignatura obligatòria a les escoles sobre la Constitució espanyola

El líder de Cs vol impulsar una selectivitat «única» per a totes les autonomies en el marc d'un pacte nacional per l'educació

Actualitzada 08/04/2019 a les 12:27

El president de Cs, Albert Rivera, ha plantejat la creació d'una assignatura «obligatòria i troncal» a totes les escoles d'arreu de l'Estat sobre la Constitució espanyola. «Implantarem una nova assignatura que es diu 'Constitució espanyola' i que tots els ciutadans espanyols estudiaran», ha afirmat Rivera aquest dilluns al matí al fòrum 'Espanya Necessària' de El Mundo. «Estudiaran el nostre sistema constitucional, què és un estat social i una economia de mercat, quins són els principis principals de la Constitució, sabran què és una constitució, un estatut d'autonomia, què és Europa», ha concretat Rivera. Aquesta seria només una de les mesures d'un pacte nacional per l'educació que vol impulsar Cs i també inclou una selectivitat «única» per a totes les autonomies.Rivera ha defensat que «a qui li molesti» la creació de l'assignatura 'Constitució espanyola' «té un problema amb la democràcia». «A mi em sembla meravellós que a les escoles de tots els racons d'Espanya s'estudiï 'Constitució espanyola'», ha dit, i ha afegit que no creu que «hi hagi cap pare ni mare a qui li preocupi que el seu fill conegui el país on viu, els drets i obligacions que té i el sistema democràtic on viu».A banda, Rivera ha proposat que les proves d'accés a la universitat s'unifiquin i l'examen sigui el mateix a totes les autonomies. El líder de Cs ha defensat que el sistema ha de ser «igual per a tots». «Qui tingui por a un sistema igual per a tots és que igual no està fent les coses bé o igual està fent trampes», ha dit Rivera, que ha acusat els «nacionalistes» d'utilitzar el sistema educatiu per «adoctrinar».Rivera ha dit que s'ha d'incrementar la dotació pressupostària per a una «alta inspecció de l'Estat» que vetlli per saber què passa a les aules: «Si es respecta la llei, si hi ha símbols il·legals a les aules, si s'adoctrina als llibres de text», ha descrit. També ha insistit que farà «tot el possible» per recuperar el castellà a les aules de centres públics i concertats de tot l'Estat i ha carregat contra el sistema d'immersió lingüístic català.Rivera ha remarcat que l'anglès ha de ser llengua vehicular i impulsarà cursos intensius d'anglès al juny i agost a les escoles públiques i concertades. «L'educació és la millor arma per transformar el futur», ha dit el president de Cs, que ha dit que la seva «prioritat» i una de les mesures més «urgents» és aquest pacte nacional per a l'educació.