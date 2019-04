El personal de terra dels aeroports estatals crida a la vaga el 21 i 24 d'abril

Els sindicats reclamen que el conveni del sector garanteixi les condicions laborals dels treballadors subrogats

Actualitzada 08/04/2019 a les 21:29

El personal de terra dels aeroports de l'Estat han cridat a la vaga el 21 i 24 d'abril, després de la mediació prèvia i obligatòria que ha tingut lloc aquest dilluns a la seu del Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (Sima), a Madrid. En aquesta reunió els sindicats UGT i USO han mantingut la postura defensada fins ara, és a dir, que el conveni del sector garanteixi les mateixes condicions laborals per al personal contractat directament per les empreses que tenen la concessió del servei com per al personal subrogat per aquestes firmes a tercers, tant dels que ja estan en aquesta situació com els dels que ho puguin estar a partir de la signatura del conveni. Els sindicats lamenten que la patronal ha mostrat un «desinterès absolut» per arribar a un acord.UGT i USO acusen la patronal de mantenir la postura «intransigent» de les últimes reunions de la comissió negociadora, una postura que resumeixen en la idea que les empreses no volen «garantir» les condicions del treballadors ja subrogats, «i fins i tot dels que se subroguin en el futur».