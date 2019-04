Creen un nou enduridor per a fusta més sostenible

El nou producte, desenvolupat al laboratori de Covestro a Barcelona, permet un assecat un 60% més ràpid i ofereix prestacions similars a les dels sistemes amb base de dissolvent tradicionals

Procés d'assecat fins a un 60% més ràpid

Bona resistència a les substàncies químiques i a la radiació UV

Covestro ha creat al seu laboratori de Barcelona un enduridor per a fusta més sostenible. Es tracta del producte Bayhydur® quix 306-70. Gràcies a aquest nou enduridor, els recobriments bicomponent amb base d'aigua per a fusta es poden formular, per primer cop, amb la màxima qualitat i una velocitat d'assecat similar a les dels sistemes amb base de dissolvent, però amb una menor emissió de compostos orgànics volàtils.«Els recobriments per a fusta amb base d'aigua elaborats a partir del nou enduridor i de dispersions de poliol seleccionats permeten completar l'assecat complet de la pel·lícula en menys de dues hores», explica Eva Tejada, experta en recobriments per a fusta pertanyent a l'àrea de recobriments, adhesius i especialitats de la fàbrica de Covestro a Barcelona. Això suposa una reducció del temps d'assecat de fins a un 60% en comparació amb els sistemes de poliuretà amb base d'aigua convencionals.El temps d'ocupació útil tampoc es veu afectat: segons la formulació, el recobriment pot processar-se fins més de 7 hores després de barrejar els components.Els recobriments per a fusta amb base d'aigua elaborats a partir de Bayhydur® quix 306-70 presenten unes propietats de resistència a les substàncies químiques similars a les dels sistemes amb base de dissolvent de la mateixa qualitat. Així ho demostren nombrosos assajos comparatius en els quals els recobriments van ser exposats al contacte amb cafè, vi negre, mostassa, etanol o aigua. Pel que fa a l'aspecte, els recobriments transparents amb base d'aigua que empren la nova resina enduridora mantenen el mateix nivell de lluentor que els recobriments de poliuretà amb base de dissolvent tradicionals.Des del punt de vista químic, la nova resina enduridora és un isocianat aniònic modificat format d'una banda aromàtica i una part alifàtica. Malgrat incorporar una part aromàtica, els recobriments de pigment blanc per a fusta basats en Bayhydur® quix 306-70 esgrogueeixen menys que els sistemes estàndard amb base de dissolvent en cas d'exposició a la llum solar o a la calor.En conjunt, Bayhydur® quix 306-70 permet als fabricants formular recobriments bicomponent per a fusta amb un contingut de compostos orgànics volàtils per sota de 100 grams per litre que resulten tan eficaços i eficients com els sistemes amb base de dissolvent.