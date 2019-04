Comín i Ponsatí seran els números 2 i 3 de Puigdemont a la llista de JxCat a les europees

Erika Casajoana i Gorka Knörr aniran de 4 i 5 a la candidatura que encapçala l'expresident del Govern

L'exconseller de Salut, Toni Comín, i l'excap del departament d'Ensenyament, Clara Ponsatí, seran els números 2 i 3 de la llista de JxCat a les eleccions europees del 26 de maig que encapçala l'expresident Carles Puigdemont. El polític basc Gorka Knörr -nascut a Tarragona-, exeurodiputat per Eusko Alkartasuna, i la consultora política Erika Casajoana, militant del PDeCAT, seran els números 4 i 5 de la llista. Comín i Ponsatí estan a «l'exili» com el líder de JxCat. Cal recordar que Comín va ser membre del Govern de Puigdemont i Oriol Junqueras, per part d'ERC. En concórrer a les eleccions amb JxCat, s'enfrontarà a la llista que encapçala el president dels republicans i exvicepresident d'aquell executiu.Comín també era la cara visible d'ERC al Consell per la República. Els darrers mesos s'ha fet evident el distanciament de l'exconseller de Salut amb els republicans, així com el seu apropament a Puigdemont. Comín va anunciar el 2014 que estripava el carnet del PSC -en va ser diputat-, i després va entrar a l'òrbita d'ERC. Tot i anunciar que se'n faria militant mai ho va arribar a fer. El partit que presideix Junqueras reuneix aquest dilluns al matí la seva direcció permanent, de forma ordinària.JxCat reforça la idea de donar protagonisme als «consellers legítims», després d'incorporar també Ponsatí a la candidatura. Els propis Puigdemont, Comín i Ponsatí van publicar un article la setmana passada on demanaven una llista unitària a les europees per «enviar un missatge inequívoc al món». D'altra banda, cal recordar que el PDeCAT va iniciar dimarts passat el procés per escollir els candidats que formaran part de la llista de JxCat a les eleccions europees. Les assemblees extraordinàries territorials es van convocar entre dimecres 3 i dissabte 6 d’abril.D'altra banda, la nova secretària general de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Judith Toronjo, va defensar aquest diumenge els propis Comín i Ponsatí se sumessin a la llista de JxCat a les europees. En declaracions a l'ACN, Toronjo va subratllar que seria «una bona fórmula» que acompanyessin Puigdemont a la llista.