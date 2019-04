Sanitat avisa de presència d'al·lergògens no declarats en gelats 'La Sirena'

Ha estat l'empresa comercialitzadora la que va detectar el problema en un control

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) ha informat de la presència de llet o de proteïna de clara d'ou no declarats en l'etiquetatge de quatre lots de gelats/sorbets de la marca La Sirena.Ha estat l'empresa comercialitzadora la que va detectar el problema en un control i el va posar en coneixement de les autoritats sanitàries catalanes, comunitat en la qual aquests productes han estat fabricats, segons detalla la Aecosan en el seu web.Es tracta de la copa de sorbet de llimona (lot 092401) amb presència de proteïna de llet, la copa vainilla xocolata (lot 782301) amb proteïna de clara d'ou, terrina pannacota gerd premium (Lot 212906) amb proteïna de clara d'ou i sorbet d'orxata (lot 093011) amb proteïna de llet, tots de la marca La Sirena.La Aecosan recomana als consumidors al·lèrgics a la llet o a l'ou que puguin tenir aquests productes que s'abstinguin de consumir-lo, però subratlla que no comporten cap risc per a la resta de consumidors.Els productes afectats han estat distribuïts en botigues d'Aragó, Catalunya, Castella i Lleó, Madrid i València, així com a Andorra.Així mateix, la Aecosan ha informat també de la presència de llet no declarada en l'etiquetatge de les rosquillas de la marca DULCIVAPA (lot 059) procedents d'Espanya.El producte afectat ha estat fabricat a Catalunya i distribuït a establiments de Castella-la Manxa, Cantàbria, Castella i Lleó, País Basc i Madrid.