Ruanda recorda els 25 anys del genocidi per a evitar que caigui en l'oblit

Van morir 800.000 persones en un genocidi desencadenat després de l'assassinat del president ruandès, Juvénal Habyarimana

Actualitzada 07/04/2019 a les 12:13

Ruanda recorda aquest diumenge les 800.000 víctimes del genocidi desencadenat al país després de l'assassinat del president ruandès, Juvénal Habyarimana, fa 25 anys, i intenta evitar que caiguin en l'oblit. «2019 marca la vint-i-cinquena commemoració del genocidi contra els tutsis, conegut localment com Kwibuka25», va recordar aquest dissabte el secretari executiu de la Comissió Nacional per a la Lluita contra el Genocidi (CNLG), Jean-DamascèneBizimana.«Això ofereix una oportunitat important per a recordar a les víctimes, preservar el seu record i educar sobre la seva història i les lliçons que Ruanda ha après i el progrés del país en els últims 25 anys», va afegir Bizimana, en al·lusió a l'actual estabilitat i prosperitat d'aquest petit país africà.El responsable de la CNLG va fer aquestes declaracions just el dia en què es compleix un quart de segle de la mort de Habyarimana, l'avió en el qual viatjava amb el president de Burundi, Cyprien Ntaryamira, va ser derrocat per dos míssils abans del seu aterratge a Kigali, on van morir tots dos, de l'ètnia hutu.El succés, ocorregut el 6 d'abril de 1994 a la nit, va provocar un genocidi impulsat per la majoria hutu contra la minoria tutsi, enfrontades per una agra disputa històrica, que es va desenvolupar durant cent dies i va posar fi la vida d'unes 800.000 persones, gairebé totes tutsis, però també hutus moderats.Amb aquest record, la commemoració d'aquest diumenge mobilitzarà als ruandesos en activitats que se celebraran en tot el país, tot i que l'epicentre d'aquest exercici de memòria col·lectiu estarà a Kigali.Allí, al Monument al Genocidi, el president del país, Paul Kagame, es dirigirà al poble ruandès i precedirà a les famílies que dipositaran corones de flors on estan sepultades més de 250.000 víctimes.Serà «el moment per a recordar honrant la memòria de més d'un milió de víctimes, unir-se a través de la força i la dignitat de la nostra nació i revisar la nostra determinació de construir un futur pròsper per a futures generacions», va avançar Bizimana.Així mateix, tindrà lloc a la tarda una marxa solemne des del Parlament ruandès fins a l'estadi nacional Amahoro -seguida d'una vigília nocturna- com a part d'un programa d'activitats que s'estendran fins al 13 d'abril i que inclou xerrades i conferències sobre qüestions com el revisionisme i el negacionisme del genocidi.Desenes de caps d'Estat i de Govern han estat convidats a aquests esdeveniments, inclòs el president francès, Emmanuel Macron, una cosa inaudita a causa de la tibant relació que manté Ruanda amb aquest país al qual acusa de complicitat en la massacre.Des de 1994, Ruanda ha acusat repetidament a França de proporcionar entrenament militar, armament o experiència tècnica a les milícies hutu Interahamwe, que van exercir un paper clau en les massacres del genocidi, si bé París nega les acusacions.Macron, que no acudirà, estarà representat pel legislador francès d'ascendència ruandesa i president del partit La République en Marxi, Hervé Berville, segons va confirmar el viceministre ruandès d'Afers exteriors, Olivier Nduhungirehe.No obstant això, en un nou intent per esclarir els fets, el Govern francès va crear aquest divendres una comissió de vuit investigadors i historiadors que indagaran sobre les accions dutes a terme per França a Ruanda durant el genocidi, i els resultats del qual seran usats en programes educatius.El grup d'experts «tindrà la tasca de consultar tots els arxius de França relacionats amb el genocidi (...) per analitzar el paper i el compromís del país durant aquest període», va especificar la Presidència francesa en un comunicat.Una investigació francesa va acusar el 2006 a set membres del Front Patriòtic de Ruanda (RPF), milícia liderada per l'actual cap d'Estat ruandès, el tutsi Paul Kagame, de l'assassinat de Habyarimana, alguna cosa que el governant ruandès ha negat sempre.Anys després, al desembre de 2018, els jutges van abandonar per falta de proves aquesta investigació, que -segons Ruanda- es basava en testimoniatges falsos per a desviar deliberadament l'atenció mundial del paper que suposadament va jugar França en aquest succés.