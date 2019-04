Set ferits en l'explosió d'un domicili a Madrid

L'última planta de l'edifici, la número 13, ha quedat al descobert

Actualitzada 05/04/2019 a les 15:37

Almenys set persones han resultat ferides, totes de caràcter lleu, en una explosió en un pis del districte madrileny de Puente de Vallecas, pel que sembla deguda a una fuita de gas, segons han informat Emergències Madrid i la Prefectura Superior de Policia.L'explosió ha ocorregut al voltant de les 13.10 hores a l'immoble situat al número 17 del carrer de Pablo Neruda, cantonada amb Sant Claudio, i ha quedat seriosament danyat amb l'última planta al descobert, i els rebles de la qual han caigut al carrer. L'explosió s'ha registrat a la planta 13.Samur, Bombers i Policia han treballat al lloc dels fets per atendre i rescatar als ferits que, de moment, són set i tots de caràcter lleu. Almenys un d'ells té cremades i uns altres han patit crisis d'ansietat o contusions, ha detallat Emergències Madrid.De moment no es pot descartar que hi hagi més ferits o morts, segons totes dues fonts.A la zona han treballat tretze dotacions de bombers de l'Ajuntament de Madrid, que han activat el Protocol d'Incidents Complexos (PIC), i onze del Samur.