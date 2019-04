Detingut i posat en llibertat un jugador del Cádiz per causar danys en un aparcament

El futbolista presentava símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol

Actualitzada 05/04/2019 a les 15:04

El jugador del Cádiz Roberto Correa Silva ha estat detingut per causar danys al caixer d'un aparcament de la ciutat i ha estat posat en llibertat després de prestar declaració a la comissaria, segons han confirmat a EFE fonts policials.Els danys, segons han publicat el Diario de Cádiz i La Voz de Cádiz, els fets es van produir durant la matinada del diumenge 17 de març, hores després del partit que va enfrontar a l'equip de Cadis i el Lugo a l'estadi Ramón de Carranza de la capital gaditana.Al voltant de les tres de la matinada Correa, amb altres jugadors de l'equip, va anar a l'aparcament subterrani Puerta del Mar. Allí, després d'orinar a la via, va propinar una forta puntada al caixer, la qual cosa va causar danys en la màquina valorats en entre 4.000 i 5.000 euros, segons la denúncia que van presentar després els propietaris de l'aparcament davant la Policia.La denúncia, segons publiquen els dos mitjans, assenyala que el futbolista presentava símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol.Després de la denúncia interposada l'endemà, i amb les imatges de les càmeres de seguretat de l'aparcament es va poder identificar al futbolista com el causant dels danys, la Policia el va citar a declarar el passat 2 d'abril.Després de declarar com a detingut, acusat de danys, va ser posat en llibertat, tot i que continuen les diligències obertes sobre el cas.