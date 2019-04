Els estafadors es fan passar per la companyia valenciana a través d'un missatge

Actualitzada 05/04/2019 a les 20:06

La Guàrdia Civil ha alertat d'una vella estafa relacionada amb Mercadona. Es tracta d'una quantia de diners en efectiu que la cadena de supermercats dóna després de completar una enquesta.Els estafadors es fan passar per la companyia valenciana a través d'un missatge. En aquest t'inviten a clicar un enllaç, per respondre una enquesta sobre les teves compres a l'establiment a canvi de fins a 100 euros en efectiu.Es tractaria d'una estafa que aconseguiria les dades personals de l'usuari un cop clicat l'enllaç compartit (phishing). Per aquest motiu, recomanen no fer cas a aquest tipus de publicitat.