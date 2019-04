Europa, més a prop d'establir colònies humanes autosuficients a l'espai

Un programa d’investigació busca «autoproveir d’aigua, oxigen i aliments la tripulació d’una missió espacial»

Actualitzada 04/04/2019 a les 19:40

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Agencia Espacial Europea (ESA) estan cada vegada més a prop d’aconseguir la tecnologia necessària per poder establir colònies humanes en l’espai que siguin 100% autosuficients, reciclant els residus generats per generar aliments, oxigen i aigua potable.Aquest dijous, l’UAB i l’ESA han fet balanç dels resultats obtinguts fins ara, i han anunciat que dins de 6 o 8 anys el projecte «no només serà complet, sinó que estarà en ple funcionament», ha pronosticat el director de la planta-laboratori Melissa, Francesc Gòdia.Melissa és l’acrònim de ‘Micro-Ecological Life Support System Alternative’ i és una «planta pilot» que es va iniciar l’any 2009 com a projecte d’investigació de l’ESA per desenvolupar tecnologies de suport a la vida per fer possible missions tripulades de llarga durada en l’espai.El projecte ha estat «parat» durant mig any, temps que els científics han utilitzat per millorar la tecnologia i reprendre la investigació amb tots els «instruments necessaris», amb millores respecte a «l’esterilitat i a evitar la contaminació externa».El programa d’investigació busca «autoproveir d’aigua, oxigen i aliments a la tripulació d’una missió espacial, alhora que tractar els residus generats perquè sigui el més autosuficients possible i no sigui necessari enviar naus periòdicament per proveir-la», ha explicat Gòdia.«Melissa reduirà la logística necessària per mantenir una tripulació, ja que actualment necessitem enviar una vegada al mes una nau a l’estació internacional per a poder proveir a les missions en servei», ha dit Gòdia.«Després de 10 anys de resultats satisfactoris, en els quals hem aconseguit mantenir en funcionament tres dels sis compartiments necessaris per completar el cicle de vida sense aportació exterior, Melissa entra en una fase decisiva en què en els propers 4 anys es tancarà el cicle amb tots els compartiments», ha assenyalat Gòdia.Els tres compartiments que s’han aconseguit mantenir en funcionament són un bioreactor de nitrificació -per tractar residus biològics-, un fotobioreactor de microalgues -s’ha millorat l’eficiència de la il·luminació per plantar aliments que ara es basa en llums LED- i un compartiment aïllat amb una «tripulació» mostra amb tres rates.Les innovacions d’aquest projecte també tenen aplicacions terrestres, actualment s’està construint un edifici a París (França) amb la tecnologia de Melissa que permetrà que «sigui el més neutre possible amb el medi ambient» i, per exemple, «l’orina que es generi a l’edifici es tractarà i utilitzarà per regar les plantes que cobriran la façana».Fins al moment, els investigadors han aconseguit plantar amb èxit plantes com l’enciam i microalgues com l’espirulina -un complement alimentari- i han tractat els residus biològics per reutilitzar-los, els residus sòlids s’hidrolitzen per convertir-se en fonts de carboni i els residus líquids es nitrifiquen per regar les plantes.Melissa és l’únic laboratori d’Europa per provar sistemes de suport a la vida tancats.«Treballem amb un sistema de regeneració circular que produeix aigua, aliments i oxigen recuperats dels residus, diòxid de carboni i minerals. Hi ha altres laboratoris al Japó o els Estats Units, però no són tan complets com aquest», ha destacat Gòdia.El següent pas, una vegada posats en funcionament els sis compartiments, serà introduir una població d’entre 40 i 60 rates -equivalents a una persona en consum d’oxigen- perquè visquin de manera autosuficient durant dos anys.