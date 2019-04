Els aliments ecològics no són més saludables que els normals, segons un estudi

Tot i que tenen millors perfils nutricionals, «les diferències són petites per a poblacions amb una alimentació correcta»

Actualitzada 05/04/2019 a les 19:56

Els productes ecològics es posen de moda

Un projecte de l'Observatori de la Comunicació Científica (OCC) del Departament de Comunicació de la UPF, batejat com Nutrimedia, ha constatat que és «incert» que els aliments ecològics siguin més saludables que els convencionals o que redueixin el risc de càncer.L'estudi, que ha comptat amb la col·laboració del Centre Cochrane Iberoamericano i de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha evidenciat que encara que alguns aliments ecològics mostren millors perfils nutricionals, «les diferències són petites per a poblacions que segueixen una alimentació correcta».Segons ha expressat el OCC en un comunicat, els pocs estudis que han investigat l'impacte dels aliments ecològics en la salut, la majoria, són de tipus observacional, per la qual cosa «tenen importants limitacions metodològiques que redueixen la confiança en els resultats».Nutrimedia avalua científicament el grau de certesa de missatges sobre alimentació i salut, i ofereix eines per a interpretar els resultats de la investigació.Pablo Alonso Coello, autor de l'informe i investigador del Centre Cochrane Iberoamericano, ha explicat que la falta de confiança en els resultats també es deu al fet que «és difícil saber si l'efecte observat és degut a un estil de vida més saludable de la població que consumeix productes ecològics».Així, mentre l'efecte beneficiós de consumir fruites i verdures està ben documentat, per ara no és possible saber si la versió ecològica d'aquests aliments aporta beneficis addicionals.Malgrat ser més cars, el consum de productes ecològics, també anomenats orgànics o bio ha augmentat en els últims anys. Les principals raons per a evitar els aliments convencionals són la salut i reduir l'exposició a pesticides i fertilitzants sintètics, segons una enquesta de 2017 del Ministeri d'Agricultura.Altres raons són afavorir la comercialització dels productes locals i la consciència sobre el menor impacte mediambiental de l'agricultura ecològica.No obstant això, el risc d'exposició dels europeus als pesticides a través dels aliments és sota a curt i llarg termini, d'acord amb un informe de 2016 de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).