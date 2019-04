El govern aprova un pla d'ocupació que reduirà en més de 400.000 els aturats majors de 30 anys

El pla té una durada de tres anys i preveu disminuir en un 4,3% la taxa de desocupació de llarga durada

El govern espanyol ha aprovat al Consell de Ministres d'aquest divendres un pla d'ocupació que preveu reduir en fins a 422.100 les persones aturades majors de 30 anys, passant de les 1.272.100 actuals a 850.000. El Pla Reincorpora-t, d'una durada de tres anys, disminuirà en un 4,3% la taxa de desocupació de llarga durada fins a finals de 2021 i també reduirà a la meitat l'actual bretxa de gènere entre homes dones desocupats, de manera que baixaria de l'11,6% al 5,3%, o el que equivaldria a 259.700 dones i 162.800 aturats menys. D'altra banda, l'executiu ha assegurat que amb el pla també es rebaixaria els aturats de més de 24 mesos en un 12% (361.819 persones fins a finals de 2021).Segons el govern espanyol, el finançament del programa està estimant en 1.313 milions d'euros durant els tres anys, ja previstos dins les polítiques d'ocupació als pressupostos. El desenvolupament d'aquest pla es deu a «l'elevada» taxa d'atur de llarga durada a Espanya, que han informat que ha estat del 6,8% l'últim trimestre del 2018, el triple que la de la Unió Europea, de 2,8%.El Pla Reincorpora-t 2019-2021 inclourà fins a 63 mesures dividides en sis eixos. L'àmbit d'orientació buscarà una major personalització en els processos d'atenció a aturats, mentre que el de formació farà més específics els espais formatius perquè facilitin l'ocupació i el desenvolupament de «competències clau i digitals».D'altra banda, l'executiu ha explicat que es potenciaran les oportunitats per trobar feina i s'impulsaran polítiques per incentivar la contractació, així com mesures per promoure l'emprenedoria o per disminuir la bretxa de gènere. També ha anunciat que es reforçarà la coordinació amb Serveis Socials i amb Inspecció del Treball per millorar el marc institucional, i també desenvoluparà mesures per donar suport al manteniment i a l'arribada de població a les zones rurals.