Dret a Morir Dignament reclama l'aprovació urgent d'una llei sobre eutanàsia

L'entitat veu una «aberració» que es detingui un home per ajudar la seva dona a morir

Actualitzada 05/04/2019 a les 09:57

Detingut i posat en llibertat sense mesures cautelars

Dret a Morir Dignament ha considerat aquest divendres una «aberració» que un home hagi estat detingut i se l'amenaci amb una condemna de presó per ajudar la seva dona a morir a Madrid, quan el que ha fet, diu l'entitat, és un «acte exemplar d'amor, solidaritat i fermesa». La «indignació» per la detenció d'Ángel Hernández, segons Dret a Morir Dignament, ha estat una «mostra contundent» de la necessitat urgent d'una llei d'eutanàsia a l'Estat. L'associació ha convocat una concentració aquest divendres davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per expressar el seu suport a Hernández i per exigir la regulació de l'eutanàsia.«Celebrem que dijous se l'hagi posat finalment en llibertat, però això no és la solució al problema de fons», continua Dret a Morir Dignament, que ha remarcat que el nombre de persones que moren per eutanàsia a països on està regularitzada és una minoria, al voltant del 2%. Segons els seus càlculs, a Catalunya unes 1.300 persones demanarien que se'ls ajudés a morir cada any.Ángel Hernández, de 70 anys, va ser detingut ahir dijous per per haver ajudat la seva dona, María José Carrasco, a suïcidar-se. Carrasco , patia esclerosi múltiple des de fa trenta anys i estava en fase terminal. L'home afronta una investigació per la suposada comissió d'un delicte de cooperació al suïcidi.L'home va passar a disposició judicial ahir mateix a la nit i la titular del jutjat d'instrucció número 36 de Madrid va acordar la posada en llibertat sense mesures cautelars. Hernández ha reconegut els fets davant la jutgessa, uns fets que, d'altra banda, es van enregistrar en vídeo. Hernández va subministrar una substància a la dona i al vídeo es veu com ella hi dona el consentiment, per ajudar-la a morir.