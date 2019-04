Menjar malament mata més que el tabac

Per excessiu consum de sodi i escassa ingestió de fruites, verdures, llegums, fruita seca i llet

Una de cada cinc morts a nivell mundial -uns 11 milions de morts- es va associar el 2017 a una dieta pobra en bons aliments, la qual cosa va provocar malalties cardiovasculars, càncers i diabetis de tipus 2, va informar aquest dimecres The Lancet.La revista mèdica divulga resultats de l’estudi 'Càrrega global de malaltia', que va examinar les tendències de consum segons quinze factors dietètics clau entre 1990 i 2017 a 195 països. Els autors de l’anàlisi adverteixen que hi ha cert marge d’error, ja que no totes les dades estaven disponibles de la mateixa manera a tots els països.L’estudi conclou que els factors de la dieta amb més incidència en les morts van ser l’excessiu consum de sodi juntament amb la insuficient ingestió de fruites, verdures, llegums, fruita seca i llet, que és global. En paral·lel, el consum de menjar insà supera els nivells màxims assumibles a tots els països analitzats. Això passa sobretot amb begudes ensucrades, encara que més amb les carns processades i la sal.Els investigadors assenyalen, en aquest sentit, tanmateix que «les morts s’associen més amb no menjar prou aliments saludables que amb menjar-ne massa dels quals són dolents per a la salut».Dels 195 països analitzats, la proporció més gran de morts relacionades amb la dieta es va registrar en l’Uzbekistan (195), seguit de Afganistán (194), illes Marshall (192) i Papua Nova Guinea (192).La menor proporció d’aquest tipus de morts es va registrar a Israel, el primer classificat amb només 89 morts per 100.000 persones; França va ocupar la segona posició, Espanya la tercera; Japó la quarta i Andorra la cinquena.El Regne Unit va figurar en el lloc número 23, Estats Units en el 43, la Índia el 118 i la Xina el 140, mentre que Colòmbia se situa el 31, seguida de Xile (35), l’Equador (40), Cuba (45), el Brasil (50), l’Uruguai (51) o Mèxic (57).Els autors diuen que les seves troballes «subratllen la urgent necessitat de coordinar esforços a nivell global per millorar les dietes mitjançant la col·laboració entre les diferents seccions del sistema alimentari i noves polítiques per impulsar dietes equilibrades». «Confirmen a més el que fa anys que sabem, que una dieta pobra és responsable de més morts que cap altre factor de risc», va declarar Christopher Murray, director de l’Institut d’Avaluació i mesurament de la salut de la Universitat de Washington.Segons les dades obtingudes, de les 11 milions de morts atribuïbles a una dieta inadequada el 2017, uns 10 milions van ser per malalties cardiovasculars; 913.000 per càncer i 339.000 per diabetis de tipus 2.En comparació, el tabac es va associar amb 8 milions de morts i la pressió arterial alta es va relacionar amb 10,4 milions de morts. El 1990, el nombre de morts associades a la dieta era d’uns 8 milions, un increment, fins aquests 11 milions, que s’atribueix a l’augment de la població i l’expectativa de vida més gran, afegeix l’estudi.Els autors assenyalen que el 2017 la ingestió dels quinze factors dietètics examinats, que incloïen també aliments amb omega-3 o calci, era deficient en gairebé totes les vint-i-una regions en què es va dividir el planeta.En zones com el Carib, Amèrica Llatina i parts de l’Àfrica hi ha un bon consum de llegums, mentre que el sodi va ser el principal factor de risc a la Xina, el Japó i Tailàndia.A Bangla Desh es menja poca fruita i als EUA, Alemanya, el Brasil, Nigèria, Rússia o l’Iran es va detectar una deficiència de consum de grans i cereals integrals.Els autors advoquen perquè les autoritats posin més èmfasi en impulsar dietes equilibrades i l’accés a productes sans a tot el món que en la restricció d’aliments menys saludables.