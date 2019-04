L'Església espanyola es posiciona contra el dret a decidir

El secretari general dels bisbes espanyols considera que «no és moralment legítim» i recorda que la Constitució ha estat un instrument «vàlid» per a la convivència

Actualitzada 04/04/2019 a les 19:08

El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola i bisbe auxiliar de Valladolid, Luís J. Argüello, ha opinat que el dret a decidir «no és moralment legítim en ell mateix» en un article d'opinió a la revista digital 'Ecclesia' titulat 'Davant les pròximes eleccions'. Segons Argüello, que es refereix a aquesta qüestió en un paràgraf on parla dels «greus problemes sorgits en l'organització territorial de l'Estat», el dret a decidir en ell mateix «suposaria l'absolutització de la voluntat de poder desvinculada de la moralitat del contingut de la decisió i del marc social i institucional on es prenen les decisions». I afegeix que si l'ambient cultural en què es promou «de manera acrítica» aquest dret «està dominat per emocions i sentiments», el risc de decidir «en contra de la dignitat de la persona, de la justícia i del bé comú és molt alt».Argüello també afirma que en els seus 40 anys de vigència, la Constitució ha mostrat ser un instrument «vàlid» per a la convivència entre els espanyols. I opina que el respecte a les normes de convivència política que s'hi estableixen «segueixen essent el canal adequat per abordar els diversos problemes i desafiaments» que afronta la societat espanyola.Més enllà de qüestions d'organització territorial o de composició jurídica de l'Estat, el secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola aconsella als catòlics sobre algunes qüestions a tenir en compte a l'hora de triar el partit al qual votar el pròxim 28 d'abril, en les eleccions estatals.Per exemple, opina que cal respectar la «dignitat sagrada» de la vida humana «des del principi al final natural», i per això considera «imprescindible» un suport «clar i decidit» a la família «fundada en el matrimoni entre home i dona obert a la vida».En aquest mateix context, considera «molt important» una comprensió antropològica respectuosa del «significat esponsalici» de la diferència sexual i el seu vincle amb la transmissió de vida que «impregni» l'educació i l'acció social.Finalment, Argüello es refereix també a la precarietat econòmica, davant la qual convida a buscar «un nou pacte social». A més, considera que «sembla necessari» abordar la reforma de l'Estat del Benestar.