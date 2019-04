Ja pots rebutjar que t'incloguin en un grup de WhatsApp: així s'habilita l'opció

L'usuari haurà d'escollir qui et pot agregar, els teus contactes, qualsevol o ningú

Actualitzada 03/04/2019 a les 17:08

Si ja estàs fart que t’incloguin en grups de WhatsApp sense el teu permís previ, estàs de sort. L’opció perquè no puguin posar-te en ells ja està disponible en l’aplicació, segons explica el diari 20 Minutos.WhatsApp és l’aplicació de missatgeria instantània preferida per milions de persones, però sempre han existit queixes quan ens posen en els odiats (per a molts) grups. Fins ara, l’usuari no podia escollir a l’hora de ser agregat a un grup, havia de sortir després. Però finalment això ha canviat.La històrica queixa ha obligat a l’app ha prendre mesures sobre això i ara ha habilitat una opció per escollir qui pot agregar-nos als grups: qualsevol, els contactes o ningú.Per activar aquesta funció cal seguir els següents passos: primer cal obrir WhatsApp, anar a Configuració, Comptes i Privacitat. Després, elegeix Grups i selecciona l’opció que prefereixis.Si esculls Ningú, no et podran afegir a cap grup, si optes per Els Meus Contactes, només les persones que tens agregades podran fer-ho, mentre que si esculls Qualsevol, tot el món podra incloure’t.