El personal de terra dels aeroports estatals convoca vaga a partir del 20 d'abril

Denuncien que la patronal bloqueja la negociació del conveni per discrepàncies en el tractament dels treballadors subrogats

Actualitzada 04/04/2019 a les 17:27

Els sindicats USO i UGT han presentat aquest dijous una demanda de conciliació prèvia a la convocatòria de vaga davant Aseata, la patronal que representa totes les empreses del sector d'assistència a terra als aeroports de l'Estat. La convocatòria de vaga, a la qual estan cridats uns 60.000 treballadors, segons dades dels sindicats, començarà a partir del 20 d'abril. USO i UGT subratllen que el conflicte afecta les plantilles que presten serveis d'assistència a terra, a les aeronaus i els passatgers, mercaderies i correu i al servei de col·locació i retirada de passarel·les que connecten l'aeronau amb la terminal portuària. Els sindicats convoquen vaga per la dificultat de tirar endavant les negociacions per pactar un conveni col·lectiu del sector.Segons USO i UGT, una de les discrepàncies principals es troba en l'article que regula les normes i garanties econòmiques del personal subrogat que, afirmen, la patronal només accepta per al cas de futures negociacions.Isabel Rubio, secretària d'acció sindical d'USO sector aeri, ha explicat que per a la patronal aquesta condició és «innegociable» i ha considerat que és per això que «s'està bloquejant la negociació del conveni».A parer dels sindicats, aquesta condició «podria coartar» els drets dels treballadors que actualment han estat subrogats «com dels que es puguin veure afectats en processos de subrogació futurs».