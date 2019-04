El Parlament reclama a Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions

La CUP no ha participat de la votació i ha facilitat l'aprovació de la moció de PSC-Units

Actualitzada 04/04/2019 a les 14:22

El Parlament ha aprovat la moció del grup PSC-Units que reclama al president de la Generalitat, Quim Torra, que «de manera immediata se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions». Aquest punt del text ha estat aprovat amb els vots dels socialistes, Cs, comuns i PPC. JxCat i ERC hi han votat en contra mentre que els quatre diputats de la CUP no han participat de la votació tot i estar a l'hemicicle. El resultat ha estat molt ajustat de 62 vots a favor i 61 en contra. La majoria de JxCat i ERC hauria tombat la moció si no fos perquè els quatre diputats de JxCat processats no voten perquè no estan d'acord en la designació del vot i perquè tampoc ha votat el diputat d'ERC Toni Comín, que no està suspès.Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Toni Comín fa molts mesos que no voten al Parlament. Els quatre diputats de JxCat processats per l'1-O no estan d'acord en la fórmula de designació d'un substitut i volien mantenir la delegació de vot que utilitzaven abans que el jutge Pablo Llarena els suspengués com a diputats. Una petició que la Mesa del Parlament va rebutjar. El cas del diputat d'ERC Toni Comín és diferent perquè no ha estat suspès com a diputat ja que en el seu cas encara pot recórrer el seu processament.La portaveu del PSC-Units, Eva Granados, que ha defensat la moció, ha acusat el Govern d'haver «dimitit de les seves responsabilitats» i ha assegurat que des de l'arribada de Quim Torra a la Generalitat «els catalans van enrere». La socialista ha qüestionat la legitimitat d'un executiu que veu «allunyat del dia a dia» i que no ha aprovat uns pressupostos. Per això, ha tornat a instar Torra a convocar eleccions anticipades o a sotmetre's a una qüestió de confiança i li ha retret que esperonés l'oposició perquè presenti una moció de censura: «Com gosa reptar l'oposició quan no governen?», ha preguntat.La diputada del PSC Lorena Roldán ha estat molt crítica amb els socialistes catalans tot i compartir el contingut de la moció. Segons la diputada, el govern de Pedro Sánchez ha donat ales i ha estat nou mesos «agenollat» davant els «separatistes». Un fet que, per a Cs, fa que els socialistes siguin «còmplices» del fet que el Govern hagi abandonat els ciutadans. Com a exemple ha posat les reunions de Sánchez amb el president de la Generalitat, Quim Torra, «per parlar de com perpetuar la ganga del procés». Tot i així, Roldán ha assegurat que el seu grup «mai renunciarà a defensar els drets de tots els catalans» i ha afegit que avui això significa defensar un govern de Torra.La portaveu d'ERC, Anna Caula, ha qualificat el text de la moció del PSC de «moció de censura encoberta» i ha instat els socialistes ha utilitzar l'eina que pertoca, és a dir, presentar un candidat alternatiu. Per a la portaveu dels republicans, el PSC actua per electoralisme i ha suggerit que potser han presentat la moció perquè aspiren a un govern amb Cs després de les eleccions del 28-A. «No s'amaguin darrere la repressió per posar en dificultats al Govern. Aquest és el seu objectiu? Treure profit parlamentari de la repressió?», ha preguntat dirigint-se as socialistes.Josep Costa (JxCat) ha coincidit en acusar els socialistes de presentar una «moció de censura encoberta» i ha negat que el Govern hagi perdut la confiança de la cambra, tot i que ha reconegut que «no pot governar amb normalitat perquè amb presos polítics i exiliats no es pot governar amb normalitat». Ha defensat l'acció del Govern i ha assegurat que Torra manté el mateix suport que quan va ser investit, per la qual cosa ha retret al PSC-Units que intenti «crear un relat» pel qual el Govern «ha perdut la majoria». «L'únic que podria passar és que vostès, en base a la usurpació judicial d'alguns vots que s'ha produït, facin creure que hi ha una situació diferent», ha dit, en referència a la situació dels diputats Carles Puigdemont, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez.La portaveu dels comuns, Susanna Segovia, ha afirmat que el Govern «no dona resposta i no és capaç» i, malgrat que ha admès que hi influeix «la situació d'excepcionalitat política que viu Catalunya», ha emplaçat Torra a sotmetre's a una qüestió de confiança com el seu antecessor, Carles Puigdemont. Ha reptat el president a fer-ho «si estan convençuts que tenen aquest suport». «Facin-ho: sortiran reforçats i els que haurem de callar som la resta», ha subratllat.La diputada de la CUP Maria Sirvent ha retret als socialistes, «que van fer Soraya Sáenz de Santamaría presidenta de la Generalitat», que presentin aquesta moció i ha posat en dubte la «credibilitat i projecte polític» del PSC, per la qual cosa els cupaires no han votat. No obstant això, Sirvent ha retret al Govern el seu «fracàs» i ha apostat per «nous lideratges», per la qual cosa ha exigit convocar eleccions a Catalunya «i posar les urnes de nou».El president del PPC, Alejandro Fernández, ha subratllat que Torra no compta amb «cap dels elements fonamentals» per continuar argumentant que ha incomplert el programa amb el qual es va presentar: restituir Puigdemont com a president de la Generalitat, implementar la república, recuperar lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, redactar una constitució catalana i aprovar els pressupostos. A més, ha negat cap «suposada repressió» i ha atribuït la pèrdua de la majoria independentista al fet que els «socis» de la CUP "han estat sistemàticament traïts" pel Govern.