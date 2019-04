Cadena perpètua als EUA per a un menor per matar a cops amb una canonada una nena

Aidan Zellmer (15 anys) va acabar amb la vida de la seva germanastra de 10 anys el juny de 2017. Ara ha conegut la sentència

Actualitzada 02/04/2019

Dos anys després del terrible crim que va commocionar la localitat de Thornton (EUA), l’assassí confés Aidan Zellmer ha conegut la seva pena, que ha estat la més dura possible: té en l’actualitat 17 anys i passarà la resta de la seva vida a la presó després de matar a cops amb una canonada la seva germanastra Kiaya Campbell.El juny de 2017, un Zellmer de 15 anys se’n va anar de compres juntament amb la seva germanastra. Van ser els dos, però només va tornar ell. La nena de 10 anys estava desapareguda i Zellmer va al·legar que s’havien separat durant una tempesta que va afectar Thornton durant aquella mateixa tarda.La coartada era feble i es va desmuntar molt aviat. El cos de Campbell va ser trobat l’endemà en una rasa ubicada entre dos habitatges del barri. Els investigadors van determinar que el cadàver patia múltiples lesions que, després de la confessió de Zellmer, es van relacionar directament amb una canonada amb què l’autor del crim va colpejar la víctima fins la mort.«Volia fer-ho. Les seves accions van dictar que va intentar matar-la i que li va costar bastant aconseguir-ho. Això indica que el seu cervell estava ja molt desenvolupat i que era conscient del que estava fent», explica el fiscal del districte Dave Young en declaracions recollides per la 'CBS'.Aquest últim va qualificar l’acte de Zellmer com la més violenta comesa per un persona de només 15 anys que ell hagi vist en tota la seva trajectòria com a fiscal.Atesa la curta edat l’assassí, continuarà en un centre de menors fins que compleixi els 18 anys. La seva família espera que entri en un programa especial per a menors que són jutjats com a adults. Així, Zellmer, podria ser elegit per a la llibertat condicional en un termini que se situï entre els 30 i 40 anys de presó.