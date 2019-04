Assalt policial a una casa per «rescatar» un nen sense vacunar a Arizona

La policia va irrompre al seu domicili després de l’alerta d’un metge

En les imatges es veu diversos policies armats, amb armilles antibales i escuts... Fan caure la porta, desenfunden les seues pistoles i es protegeixen uns a altres per entrar a l’habitatge.El seu objectiu no era cap altre que «rescatar» a un nen de dos anys. Feia diversos dies que estava malalt, amb molta febre. La seva mare l’havia portat al metge i aquest va sospitar que tenia meningitis. El nen no havia estat vacunat i, malgrat els consells del doctor, el petit mai no va arribar a l’hospital.El Departament de Cura Infantil va donar l’avís i la policia va acudir al domicili. Després que els pares es neguessin a obrir-los la porta van decidir actuar. A la casa es van trobar tres nens de 2,4 i 6 anys amb febre i vòmits. Ara tots estan sota custòdia de l’estat.Les imatges han causat un encès debat sobre si la Policia es va extralimitar amb la seva actuació.