WhatsApp mostrarà el nombre de vegades que s'ha compartit un missatge

L’'app' de missatgeria pretén facilitar als usuaris el reconeixement de missatges que no poden reenviar

Actualitzada 29/03/2019 a les 09:31

L’aplicació de missatgeria WhatsApp continua desenvolupant noves funcions per oferir un servei cada vegada més complet. Després d’anunciar que comptarà amb el seu propi navegador, ara l’app afegeix una funció que mostrarà als usuaris el nombre de vegades que un missatge ha estat reenviat.Aquest petit detall serà de gran utilitat tenint en compte que l’aplicació ja no permet reenviar un mateix missatge més de cinc vegades, pels usuaris ara podran saber si poden o no tornar a enviar-lo.Sota el nom 'informació de reenviamen’, aquesta nova característica inclosa en la versió beta 2.1.80 d’Android, que és operativa però es troba encara en fase de proves, tal com ha informat WABetaInfo La nova dada es podrà consultar al mateix menú on es comprova si un missatge ha estat rebut i llegit, però només apareixerà en aquells missatges reexpedits pel mateix usuari, igual com succeeix amb la informació addicional dels missatges normals.A més, per a una identificació més gran, WhatsApp marcarà amb l’etiqueta «compartit de forma freqüent» aquells missatges que ja s’han reexpedit el màxim de vegades possible, en comptes de la comuna «reexpedit».