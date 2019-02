Es tracta del noble art de beure cervesa a casa, sol, i amb roba interior

Actualitzada 01/02/2019 a les 19:01

La Xarxa de Solucions pel Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides (SDSN) ha publicat l'Informe sobre la Felicitat 2018, en el qual situa a Finlàndia com el país més feliç del món, tenint en compte factors com el PIB o l'esperança de vida, entre altres.Un dels motius de la felicitat dels finlandesos és el kalsarikännit, una paraula que en la seva traducció equivaldria al noble art de beure cervesa a casa, sol, i amb roba interior. Un costum que exposa la web This is Finland creada pel govern del país.Per aquest motiu, gràcies a les baixes temperatures del país, el kalsarikännit és una pràctica més que recomanable pels finlandesos, ja que a l'hivern es poden arribar a temperatures de quaranta graus sota zero.