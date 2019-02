Mare i filla agredeixen a un professor universitari per la nota d'un examen

El professor ha denunciat un episodi d'amenaces i agressió

Actualitzada 01/02/2019 a les 17:13

Una alumna i la seva mare han estat denunciades per un professor de la Facultat d'Econòmiques de la Universidad de Vigo per tancar-lo al seu despatx i agredir-lo després de discutir per la nota d'un examen, han informat aquest divendres fonts de la Policia Local.Fonts del Tribunal Superior de Justícia confirmen que el professor ha denunciat un episodi d'amenaces i agressió al Jutjat d'Instrucció 4 de Vigo i que, per altra, l'alumna ha fet el mateix respecte al docent, al·legant que va respondre amb violència després que ell l'agafés de la camisa.El professor va relatar als agents de la Policia Local que mare i filla van irrompre al seu despatx i van iniciar una forta discussió per la nota d'un examen, i que en un moment donat li van treure les claus i el van tancar.L'home, de 48 anys, va poder sortir, ja que tenia una còpia de les claus al despatx, i un cop fora mare i filla el van empènyer cap a dins.Llavors, segons la versió del docent, la mare el va agafar mentre l'alumna el colpejava amb un paraigua, ocasionant-li una bretxa al nas.L'alumna ha denunciat al jutjat que va colpejar al professor amb un paraigua després que ell l'agafés de la camisa.