Es troba ingressat a l'Hospital Parc Taulí amb pronòstic greu

Actualitzada 01/02/2019 a les 17:51

Un home de 43 anys ha resultat ferit greu en ser atropellat per un turisme a Sabadell mentre circulava amb patinet elèctric. Els fets van tenir lloc a la ronda de Collsalarca de la ciutat la tarda de dijous, segons han informat fonts de la policia local. Dues unitats del cos es van desplaçar fins el punt on va produir-se l'accident, i també una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). A l'home el van traslladar a l'Hospital Parc Taulí on es troba ingressat amb pronòstic greu.Aquest és el segon atropellament greu en pocs mesos que hi ha a la capital vallesana amb un patinet elèctric involucrat. Una dona de 40 anys va morir el passat mes d'octubre en ser atropellada quan conduïa un d'aquests aparells.