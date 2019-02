El 112 compleix 20 anys reconegut ja com a únic telèfon d'emergències

Els atemptats del 17-A, les revetlles de Sant Joan i l'1-O són els dies que més trucades s'han registrat

El 65% dels catalans reconeix el 112 com l'únic telèfon d'emergències de la seva comunitat autònoma, on el servei va començar a operar fa més de vint anys i ha afrontat com moments de màxima entrada de trucades els atemptats terroristes del 17-A, l'1-O i les revetlles de Sant Joan.Així ho ha explicat en una entrevista a Efe Joan Delort, l'actual director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112), l'òrgan responsable de prestar el servei en aquesta comunitat, adscrit al Departament d'Interior de la Generalitat.El telèfon 112, comú en els 28 països de la Unió Europea, va entrar en funcionament a Catalunya al desembre de 1998, després que Espanya facultés les diferents comunitats autònomes per prestar aquest servei, els 170 operadors de les quals contesten actualment les trucades amb una freqüència mitjana de deu segons.Des que el servei va ser traspassat a Catalunya, CAT112 centralitza totes les trucades urgents en aquesta comunitat «amb la finalitat que el ciutadà pugui sol·licitar els serveis públics d'urgències quan es trobi en una situació d'emergència», ha detallat Delort.El director de CAT112 ha destacat la singularitat del servei a Catalunya on, a diferència d'altres estats o comunitats, el 112 és l'únic telèfon de referència ja que «no conviu amb el dels bombers, la policia, ni el de Salut».«El nostre és un dels casos més diferenciats», ha insistit Delort, qui ha afegit que aquesta condició agilita el procés d'atenció als usuaris.CAT112, que té dues seus en el territori (a la Zona Franca de Barcelona i a Reus), compta actualment amb més de 170 operadors que, segons Delort, tarden una mitjana de 10 segons a respondre les trucades.«El nostre objectiu principal és donar una resposta ràpida a les peticions urgents i, per aquesta raó, els últims anys s'han desenvolupat projectes de millora per atendre trucades de diferents col·lectius».En aquest sentit, CAT112 disposa, des de finals del 2013, d'un servei especial per a persones sordes, una aplicació mòbil que incorpora vídeos en llengua de signes, a més d'un sistema especial per als taxis, el Seqtaxi.També, des de febrer del 2017, el telèfon 112 atén trucades en més de 45 idiomes i diversos dialectes, a part del català, el castellà, l'anglès, el francès i l'alemany.D'aquesta manera, si és necessari, les trucades poden realitzar-se a tres bandes, amb la participació de l'operador del 112, el ciutadà que truca i un intèrpret que tradueix allò que tots dos s'expliquen.Segons Delort, aquest sistema «suposa una demora, però també una capacitat d'atendre que, sense ell, no seria possible».Amb vint anys d'història, el telèfon 112 manté una tendència a l'alça en relació amb el nombre de trucades operatives, és a dir, que són generades per una emergència i activen algun tipus de recurs operatiu, mentre que les trucades no operatives s'han anat reduint.Del total de 2'8 milions de trucades rebudes el 2018, 1.720.085 van ser operatives, fet que suposa un augment del 34% respecte a la xifra del 2010, que va ser 1.131.228.En canvi, entre 2010 i 2017 es van reduir en més de 2,7 milions les trucades no operatives, fet que suposa pràcticament un 77% menys, segons l'últim informe de CAT112.«També hi ha trucades de broma», ha lamentat Delort i, en aquests casos, ha advertit que es poden imposar sancions de fins a 60.000 euros si s'han mobilitzat recursos.El director de CAT112 ha explicat que, cada any, les trucades al telèfon d'emergències augmenten durant els mesos d'estiu i, en concret, durant la revetlla de Sant Joan, així com la nit de Cap d'Any.Durant 2017, Delort ha destacat dos episodis que van provocar un gran volum de trucades: d'una banda, els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost (10.000 trucades) i, per un altre, els dies 1 i 3 d'octubre (9.500 trucades), que van coincidir respectivament amb la celebració del referèndum d'autodeterminació i la posterior vaga general.«Estem preparats per afrontar qualsevol situació d'emergència, però tenim nous reptes», ha afirmat Delort, que ha destacat entre aquests la integració de les policies locals, així com del Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil, aquest últim acordat a la Junta de Seguretat del mes de setembre passat.CAT112 també pretén evolucionar tecnològicament, oferint per exemple la possibilitat de poder integrar imatges o que els telèfons mòbils puguin enviar una localització precisa a partir del seu geolocalitzador.