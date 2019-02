Condemnat per abusar sexualment de la seva germana petita

Li va transmetre a la nena una malaltia sexual

Actualitzada 01/02/2019 a les 17:34

L'Audiència Provincial de Ciudad Real ha condemnat, a cinc anys de presó, a J.S.P.T. per abusar sexualment de la seva germana menor d'edat quan els seus pares dormien o no es trobaven al domicili familiar.D'aquesta manera, se li imposa la mesura de llibertat vigilada de vuit anys, la prohibició d'aproximació a menys de 500 metres i de comunicació per qualsevol mitjà durant aquest temps. A més, l'acusat haurà de participar en programes formatius d'educació sexual.Es dóna la circumstància que l'acusat es trobava en presó provisional, comunicada i sense fiança, des d'abril de 2018 i que, davant aquesta sentència, pot presentar un recurs d'apel·lació.La sentència situa els fets entre novembre de 2017 i abril de 2018, temps durant el qual el processat «amb ànim libidinós i amb propòsit d'obtenir una satisfacció sexual», al domicili familiar, i aprofitant el moment en el qual els seus progenitors dormien, o no es trobaven a la llar, el processat va tocar els genitals a la víctima en reiterades ocasions, arribant a fregar el penis amb la vagina de la menor i ejaculant damunt de la part genital. Com a conseqüència, li va transmetre a la nena una malaltia sexual.