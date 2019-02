Troba un cadell durant una marató i el carrega durant 30 quilòmetres

Ha adoptat al cadell i li ha posat el nom de la cursa

Actualitzada 31/01/2019 a les 19:00

Bet she was dog-tired! Marathon competitor runs 19 miles carrying a PUPPY after finding it in the road during her race pic.twitter.com/Yia52hzTQr — Blanche V. Mercaldi (@tammytabby) 29 de gener de 2019

"Maratón Perrón" Khemjira Klongsanun es una mujer de 43 años que corrió el maratón de Chombueng en Ratchaburi, al oeste de Tailandia y al ver a un cachorro en el camino lo rescato y corrio con el #QuePerro ¿no? https://t.co/zUUm0mtvx6 — Mauro Hernandez (@MAURAZZOTV) 30 de gener de 2019

Khemjira Klongsanun corria una marató Chombueng a Ratchaburi, Tailàndia, quan va trobar un cadell abandonat. En veure que no hi havia cases per la zona i que semblava que estigués abandonat, el va carregar durant 30 quilòmetres, fins a finalitzar la carrera.Després de la cursa va difondre una imatge del gos a les xarxes socials per comprovar si era d'algú, com que no va resposta, Klongsanun va decidir adoptar-lo. La seva història s'ha fet viral a les xarxes socials.