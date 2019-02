Els presos surten de Brians 2 en un autocar de la Guàrdia Civil de camí a Madrid

El vehicle abandona el centre penitenciari a les 9.29 hores

Actualitzada 01/02/2019 a les 10:02

❗️Els presos polítics ja van cap a Madrid. Comença el compte enrere per al Judici a la Democràcia. Ni hi aneu sols ni hi aneu a defensar-vos. Acusarem l'Estat! Implica-t'hi ➭https://t.co/PA95HFk6o2 pic.twitter.com/1plndzy8NN — Judici a la Democràcia (@ElJudici) 1 de febrer de 2019

Els presos independentistes han sortit de la presó de Brians 2 a les 9.29 hores tots junts en un sol vehicle de camí a Madrid. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Quim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart viatgen en un autocar de la Guàrdia Civil, que ha agafat el relleu dels Mossos d'Esquadra pel que fa a la custòdia del presos. La policia catalana, però, està fent tasques de suport i està escortant la comitiva. També hi ha una ambulància formant part del dispositiu. Centenars de persones demanen la llibertat dels presos des dels marges de la carretera. A les 8 hores ja havien arribat tots al centre de Sant Esteve Sesrovires procedents de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses. Allà s'han vist amb el president de la Generalitat i amb alguns consellers.Brians 2 és l'enllaç entre els Serveis Penitenciaris de la Generalitat i Institucions Penitenciàries del Ministeri de l'Interior. El trasllat serà directe. Els homes aniran a la presó de Soto del Real i les dones a Alcalá-Meco.Els set presos de Lledoners han sortit del centre de Sant Joan de Vilatorrada a les 6.52 hores, en tres furgonetes custodiades per altres vehicles dels Mossos d'Esquadra. La policia només ha deixat passar la premsa fins a la presó, però una vintena de persones ha pogut arribar caminant. Amb els pals de les banderes han picat contra les furgonetes i han cridat consignes com 'No esteu sols' i 'Llibertat presos polítics'. Desenes de persones també han volgut acomiadar els presos des del pla de Lledoners.A dos quarts de cinc de la matinada la C-55 ha quedat tallada perquè algú hi ha vessat oli i material inflamable. Els Bombers han hagut de netejar la via. També hi ha hagut tensió entre els Mossos i una trentena de persones que volia arribar fins a la presó, amb empentes i xiulets.Carme Forcadell ha sortit uns minuts abans de Mas d'Enric, a les 6.45 hores. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a uns 200 metres de l'accés a la presó per acomiadar l'expresidenta del Parlament. La carretera d'accés al centre estava plena de vehicles al voral. Un grup ha intentat obstaculitzar el pas de la comitiva i els Mossos els han apartat amb alguns cops de porra. Una persona ha estat evacuada en ambulància perquè l'haurien empès i hauria caigut.La primera que ha sortit ha estat Dolors Bassa, que ha deixat la presó de Puig de les Basses a les 5.46 hores. Una cinquantena de persones estaven concentrades davant de la presó i li han cridat consignes com 'Dolors t'estimem'. Els Mossos han hagut de desallotjar una cinquantena de persones més que havien tallat la carretera d'accés al centre penitenciari amb una bala de palla i pneumàtics, i s'hi han assegut a sobre. No hi ha hagut incidents.