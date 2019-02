El proper 7 de febrer hi haurà vaga general per rebutjar la «vulneració de drets democràtics»

La Intersindical-CSC assegura que es tracta d'una vaga «laboral» programada cinc dies abans de la data prevista de l'inici del judici de l'1-O

Actualitzada 01/02/2019 a les 16:42

Suports a la vaga

La Intersindical-CSC ha reduït a un dia, el 7 de febrer, la vaga general prevista en un inici per als dies 5, 6 i 7 de febrer. El sindicat republicà, que ha remarcat que es tracta d'una vaga «laboral», ha cridat aquest divendres a tots els treballadors de centres públics i privats a fer una aturada de 24 hores sota el lema 'Sense drets no hi ha llibertat'. La vaga tindrà lloc cinc dies abans de la data prevista per l'inici del judici als líders independentistes, el 12 de febrer, amb la derogació completa de la reforma laboral del 2012 com a principal reivindicació. Això en un context «regressió important de drets i llibertats», ha assegurat el secretari general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre, una situació de «vulneració de drets democràtics» que entenen que «hi han de respondre».La protesta s'emmarca dins un procés de «mobilitzacions sostingut», ha assegurat la secretària nacional d'Igualtat, Ester Rocabayera, després de l'aturada del passat 21 de desembre i amb el 8 de març com a propera vaga marcada en el calendari. «Convoquem la vaga en un context de flagrant vulneració de drets polítics i socials, però una vulneració que ve d'anys enrere», ha afirmat Rocabayera, quan fa set anys de la reforma laboral.La vaga del 7 de febrer manté els mateixos motius de l'aturada de dues hores que el sindicat va convocar el passat 21-D. La derogació completa de la reforma laboral del 2012, un salari mínim català de 1.200 euros mensuals, la recuperació de les lleis socials aprovades pel Parlament i aturades al TC, la plena igualtat de gènere als centres de treball i l'avenç cap a un model de funció pública de qualitat, entre d'altres.Des de l'última convocatòria de vaga el 21-D, la Intersindical ha mantingut converses amb entitats i sindicats que els han fet arribar a la conclusió que el 7 de febrer era el moment més «adient» per refermar-se en aquestes reivindicacions.Malgrat no hi ha projectades més vagues abans de la del 8 de març pel Dia Internacional de les Dones, Sastre no descarta una nova mobilització en funció de com es desenvolupi el dia 7 de febrer i de «com evolucioni la situació en tema de reformes». «En cada situació es podria arribar a plantejar», ha matisat Rocabayera.«Som conscients que estem en un moment en el qual hi ha una regressió important de drets i llibertats, no només a l'estat espanyol, si no a nivell global», ha apuntat Sastre. En aquest context de «deriva cap a la dreta i vulneració dels drets mínimament democràtics», entenen que «s'ha de respondre a aquestes tendències».Sastre ha assegurat que l'expectativa de la vaga està donant «suficients resultats» i que estan anant «més enllà» de la seva potencialitat. «Ens consta que hi ha comitès d'empreses importants que tenen interès en participar-hi», ha dit Sastre respecte la manca de posicionament a favor d'organitzacions sindicals majoritàries. De moment, Solidaritat Catalana per la Independència ha expressat la seva adhesió a la convocatòria de vaga.Entre els sindicats que han expressat el suport a la vaga hi ha Ustec, CGT-Ensenyament, Sindicalistes per la República, les Adics, el SEPC, el Sindicat d’Estudiants i Universitats per la República, a més de l'ANC, Òmnium i els partits sobiranistes.De la proposta «de màxims» que van registrar divendres passat a Treball, el 5, 6 i 7 de febrer, han escollit l'últim dia per tenir el màxim de temps possible per «ampliar» els suports i organitzar les mobilitzacions.Pel que fa a les patronals, amb qui es van reunir per establir els serveis mínims, Sastre ha apuntat que aquestes consideren que es tracta d'una «vaga política», un fet que el sindicat nega i remarca que és «per motius laborals». No els consta que cap patronal hagi presentat cap denúncia.