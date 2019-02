El judici de l'1-O al Tribunal Suprem començarà el 12 de febrer

El tribunal deixa un marge d'11 dies als advocats per garantir el dret a la defensa

Actualitzada 01/02/2019 a les 13:32

El judici als líders independentistes ja té data: el 12 de febrer. Aquesta és la data assenyalada pel tribunal, presidit per Manuel Marchena, per iniciar les sessions. Després de dies d'especulacions amb la data, els magistrats han fixat l'inici per a aquest dia i el judici començarà amb les qüestions prèvies. Les sessions es repartiran entre dimarts, dimecres i dijous i està previst que s'allargui tres mesos.La defensa de Junqueras, Romeva i Cuixart havien demanat al tribunal un marge de temps entre fixar la data i iniciar el judici (en el cas de Junqueras, demanava tres setmanes). Finalment, el tribunal deixarà un marge d'11 dies per garantir el dret a la defensa. La data es coneix el mateix dia que els presos arriben a presons madrilenyes. Ingressaran a Soto del Real (homes) i Alcalá-Meco (dones).